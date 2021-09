Những idol đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của netizen Hàn khi nghĩ đến các nhóm nhạc Kpop: EXO, NCT và Oh My Girl vẫn chưa ngã ngũ!

ASTRO - Cha Eunwoo

LOONA - Chuu

The Boyz - Juyeon

IZ*ONE - Jang Wonyoung

ITZY - Ryujin

TXT - Soobin

aespa - Karina

Mặc dù 9 người thì 10 ý, tuy nhiên danh sách này vẫn nhận được rất nhiều sự đồng tình của Knet. Hầu hết những cái tên nói trên đều được xem như 'gương mặt thương hiệu' đại diện cho nhóm tại Hàn Quốc. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp còn khiến Knet tranh luận vì chưa đi đến đáp án cuối cùng, đó là EXO, NCT và Oh My Girl. Với EXO là sự phân vân giữa Kai và Baekhyun, với NCT là giữa Taeyong và Jaehyun, còn với Oh My Girl là giữa Arin và YooA.