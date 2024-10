Nhận biết được những hư hỏng thường gặp của hộp số tự động sẽ giúp người dùng dễ dàng phát hiện để đưa xe đi kiểm tra, khắc phục sớm nhất. Rò rỉ dầu Dầu hộp số có công dụng đặc biệt khác với dầu động cơ. Dầu hộp số không bị thiêu đốt, giúp bôi trơn, giảm ma sát, chống mài mòn, nâng cao hiệu suất của bộ truyền cơ khí, hỗ trợ quá trình chuyển số tự động trơn tru trong quá trình xe chạy. Khi phát hiện dầu bị tràn và nhỏ giọt ở gầm xe, người dùng cần kiểm tra hệ thống hộp số xem đang có trục trặc không. Thông thường nguyên nhân của việc rò rỉ dầu ở hộp số là do gioăng bị lão hóa, phớt vênh hoặc lệch do tiếp xúc và va chạm mạnh làm hở gioăng. Dầu bẩn Sau một thời gian dài hoạt động, hộp số sẽ sản sinh ra các mạt kim loại, lẫn vào trong dầu hộp số. Nếu không được bảo dưỡng và thay dầu hộp số theo định kỳ thì những cặn bẩn sẽ bám trong dầu khiến các thiết bị cơ khí bị bám bẩn, gây tắc nghẽn van điện tử. Những hư hỏng thường gặp của hộp số tự động. (Ảnh minh họa: Internet) Mùi dầu khét Dầu hộp số ngoài chức năng bôi trơn các chi tiết cơ khí bên trong hộp số thì còn có nhiệm vụ làm mát trong quá trình xe vận hành. Nếu xe đang chạy và người lái ngửi thấy mùi khét thì điều này chứng tỏ hộp số đang bị quá nhiệt, làm cho dầu hộp số bị khét và hoạt động kém hiệu quả, thậm chí có thể bị cạn cháy. Người dùng vì thế cần mang xe đến gara kiểm tra và sửa chữa kịp thời. Rung giật Hiện tượng này có thể do tốc độ chạy của xe không tương ứng với tốc độ của động cơ. Nguyên nhân chính là do bánh răng, vòng đai, trục quay, các đĩa ma sát bị mài mòn hoặc cháy do các van điện tử bị hư hại. Hiện tượng này thường xảy ra ở những xe đã có thời gian sử dụng lâu, thường xuyên di chuyển những quãng đường dài. Đèn check engine sáng Những dòng xe hiện đại thường được trang bị thêm các hệ thống cảm biến trên động cơ để giúp người dùng nhận biết các thông tin cần thiết để kịp thời kiểm tra và sửa chữa. Khi hộp số xe gặp trục trặc hay hư hỏng, đèn check engine sẽ phát sáng để báo hiệu cho người dùng biết. Xe bị trượt số Đây là một trong những hiện tượng xảy ra phổ biến ở hộp số tự động. Nhiều tài xế thường chủ quan trong việc kiểm tra hộp số của xe, khi hộp số gặp vấn đề, xe sẽ bị trượt số và tự động nhảy sang một số khác không như yêu cầu. Xe phát ra tiếng động lạ Bên cạnh tiếng khởi động động cơ, tài xế có thể phát hiện ra những tiếng động lạ trên xe, mỗi dòng xe hệ thống động cơ khác nhau nên khi hệ thống hộp số tự động gặp vấn đề thì âm thanh phát ra sẽ khác nhau. Thông thường khi hộp số tự động gặp vấn đề sẽ phát ra tiếng hú nhẹ hoặc tiếng rè rè ngắn. Minh Đức(Tổng hợp)