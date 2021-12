Những hoạt động nào bị cấm ở 8 quận "vùng cam" Hà Nội?

Your browser does not support the audio element.

Ở trạng thái dịch cấp độ 3, các quận "vùng cam" của Hà Nội đều yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày; Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh việc siết chặt 2 hoạt động nêu trên, các quận còn bổ sung thêm các quy định phòng, chống dịch phù hợp với đặc thù ở địa phương. Cụ thể:

Quận Tây Hồ:

- Không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.