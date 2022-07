Những hit maker đình đám nhất Vpop vướng nghi vấn đạo nhạc

Hứa Kim Tuyền

Hứa Kim Tuyền là một trong những hit-maker hàng đầu Vpop với phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo. Anh luôn bắt kịp xu hướng thị trường hiện nay với các bản ballad đến EDM luôn mang lại vẻ trẻ trung, tươi mới trong mỗi ca từ, giai điệu.

Hứa Kim Tuyền cũng là một trong những nhạc sĩ trẻ đình đám, sáng tác loạt ca khúc chiếm lĩnh các bảng xếp hạng như Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá (Tóc Tiên), Tặng Anh Cho Cô Ấy (Hương Giang), Giữa Đại Lộ Đông Tây (Uyên Linh), Tình Bạn Diệu Kỳ (Ricky Star, AMEE, Lăng LD), Sài Gòn Đau Lòng Quá,...

Tuy nhiên, có thời điểm, Hứa Kim Tuyền dính cáo buộc "đạo nhạc". Cụ thể, vào năm 2021, một số ý kiến còn chỉ ra sự tương đồng giữa giai điệu Sài Gòn Đau Lòng Quá với ca khúc nhạc phim Vì Sao Đưa Anh Đến - Hello, Goodbye.

Đích thân nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã lên tiếng về vấn đề này. Không chỉ "minh oan" cho đứa con tinh thần, anh cũng cung cấp một lượng không nhỏ kiến thức chuyên môn giúp công chúng có cái nhìn khách quan hơn.

Hay mới đây nhất, ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút cũng bị nhiều khán giả"bóc mẽ" phần melody của sản phẩm này có nét tương đồng với OST Hạnh Phúc Xa Nhất nằm trong bộ phim Trung Quốc Secrets In The Lattice.