Những hình ảnh đẹp tại Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024

Hội thao là dịp để người lao động ngành TT&TT cùng nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách để từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau 2 ngày tranh tài, Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 đã khép lại. Dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, những màn tranh tài nảy lửa cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã minh chứng cho thành công của Hội thao. Ở bộ môn cầu lông, giải nhất cầu lông đôi nam thuộc về Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, giải nhì thuộc về Ngân hàng Quân đội (MBBank), trong khi các vận động viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Sở TT&TT Phú Thọ đồng giải ba. Giải nhất cầu lông đôi nữ thuộc về Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh, giải nhì thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), giải ba thuộc về Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) Với nội dung cầu lông đôi nam – nữ, giải nhất thuộc về VNPT, giải nhì thuộc về Công ty Cổ phần Misa, các tay vợt đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và sở TT&TT tỉnh Sơn La giành giải ba. Ở bộ môn quần vợt, giải nhất nam đã thuộc về các vận động viên chủ nhà Viettel, giải nhì thuộc về Hà Nội Telecom, trong khi 2 đội VNPost và VNPT ở vị trí đồng giải ba. Giải nhất nữ thuộc về VNPT, giải nhì thuộc về PTIT. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương trao giải cho các vận động viên có huy chương tại nội dung bóng bàn đôi nữ. Tại bộ môn bóng bàn, ở hạng mục đôi nam, giải nhất thuộc về Viettel, giải nhì là Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh, giành giải ba là 2 đội VNPT và VNPost. Ở hạng mục đôi nữ, giải nhất thuộc về Sở TT&TT tỉnh Hà Nam, giải nhì thuộc về Liên quân tòa nhà Cục Viễn thông, Viettel và VNPT đồng giải ba. Với bộ môn nhảy bao bố, Viettel giành giải nhất, giải nhì thuộc về Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, giải ba thuộc về Sở TT& TT tỉnh Điện Biên và VNPost. Với bộ môn kéo co, giải nhất thuộc về Viettel, giải nhì thuộc về Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, giải ba là Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty MobiFone. Lãnh đạo Bộ TT&TT trao giải cho 3 vận động viên đứng đầu ở nội dung chạy việt dã nam. Ở bộ môn chạy việt dã, giải nhất nam thuộc về vận động viên Trịnh Quang Trung (MobiFone), giải nhì thuộc về vận động viên Dương Văn Cường (Viettel), vận động viên Nguyễn Hữu Mạnh đến từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giành giải ba. Giải nhất chạy việt dã nữ thuộc về vận động viên Trần Thu Trang của Thông tấn xã Việt Nam. Giải nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thu Mây (MBBank), vận động viên Nguyễn Thị Trang (Viettel) giành giải ba. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao chức vô địch bóng đá mini cho Công ty Cổ phần FPT. Với bóng đá mini, bộ môn thể thao vua thu hút nhiều sự quan tâm nhất, chức vô địch đã thuộc về Công ty Cổ phần FPT, đội VNPost giành vị trí á quân, Sở TT&TT tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) cùng ở vị trí thứ 3. Cầu thủ Dương Xuân Phong (VNPay) đạt danh hiệu Vua phá lưới. Theo thống kê từ Ban tổ chức, MobiFone (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng) giảnh giải 3 toàn đoàn. Giải nhì toàn đoàn thuộc về VNPT (3 vàng, 1 bạc, 4 đồng). Đội chủ nhà Viettel (5 vàng, 1 bạc, 3 đồng) giành giải nhất toàn đoàn. Đây cũng là đội thể thao đã giành giải nhất tại Hội thao năm 2023. Đội chủ nhà Viettel giành giải nhất toàn đoàn của Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024. Hội thao truyền thống ngành TT&TT là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tăng cường sự dẻo dai, bền bỉ, lan tỏa tinh thần khỏe để xây dựng Tổ quốc, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Thông qua các hoạt động tại Hội thao, Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện này là dịp để các cán bộ công chức, viên chức người lao động ngành TT&TT cùng nhau nhìn lại những chặng đường đã qua, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách để từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành TT&TT ngày càng vững mạnh. Dưới đây là một số hình ảnh đẹp được ghi lại tại Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024: Các vận động viên tham gia nội dung chạy việt dã với cự ly 5 km. Ngay từ khi bắt đầu, giải đấu đã rất nóng với sự cổ vũ hào hứng, sôi nổi của các cổ động viên. Giây phút vỡ òa cảm xúc khi vận động viên về đích. Bộ môn bóng đá mini cũng chứng kiến nhiều màn so tài quyết liệt. Các tuyển thủ đã cống hiến cho người xem những phút giây hấp dẫn, với tinh thần thể thao cao thượng. Bộ môn kéo co truyền thống là nội dung tuy dễ mà khó. Ngoài những đòi hỏi về mặt sức mạnh, thể lực, đội chiến thắng còn phải làm tốt khâu làm việc nhóm cùng với những chiến thuật hợp lý. Các màn kéo co vì vậy rất hấp dẫn và thu hút người xem. Sức nóng của các trận thi đấu kéo co được thể hiện rất rõ. Sau 2 ngày tranh tài, Hội thao truyền thống ngành TT&TT năm 2024 đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng các vận động viên, cổ động viên và tất cả mọi người tham gia.