Những hành vi này khiến bé trông ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng rất có thể lại là dấu hiệu của chậm phát triển

Trường hợp trên là một lời nhắc nhở tới phụ huynh rằng, khi nuôi dạy trẻ, cha mẹ phải luôn chú ý đến các chi tiết khác nhau của bé, nếu thấy bé có hiện tượng chậm phát triển như dưới đây thì không được bỏ qua.

1. Em bé không có cảm xúc

Một số người sẽ nói rằng trẻ sơ sinh còn rất nhỏ, ngoài việc ăn và ngủ là quan trọng ra, bé chưa biết giao tiếp hay giao lưu tình cảm cũng bình thường. Thực ra là họ đã không đủ hiểu biết về trẻ sơ sinh, thử tưởng tượng nếu bạn phải nằm trên giường cả ngày, ăn và ngủ, không trở mình, liệu bạn có khó chịu và khóc lóc không? Đối với trẻ sơ sinh cũng vậy, khi trẻ khóc có thể do đói, do tè, do ị, hay muốn trở mình hoặc do nằm nhiều mệt mỏi.

Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã có thể tò mò về mọi thứ, tò mò về âm thanh và ánh sáng bên ngoài. Trẻ có thể nghe thấy những giọng nói mà người lớn không thể nghe thấy, và trẻ cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu của chính mình và chỉ có thể thể hiện bằng cách khóc. Nếu trẻ hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, không khóc thì có thể trẻ bị chậm phát triển. Nếu cha mẹ thấy con có hiện tượng chậm phát triển thì phải đưa đi khám sớm để được tư vấn, đừng vội nghĩ rằng con ngoan ngoãn, hiểu chuyện.