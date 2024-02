Những gợi ý đường về miền Bắc, Đông, Tây tránh kẹt xe trong Tết

Đối với hướng TPHCM đi các tỉnh miền Tây - khu vực thường xuyên ách tắc và lưu lượng xe lớn - Sở GTVT TPHCM gợi ý 4 lộ trình di chuyển.

Trong đó có lộ trình 1 và lộ trình 2 khuyến khích chọn trục đường Kinh Dương Vương - quốc lộ 1 - đường dẫn cao tốc - đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - các tỉnh miền Tây. Lộ trình 3 đi từ bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 - các tỉnh miền Tây.

Lộ trình 4 đi từ hướng Trường Chinh - quốc lộ 22 (bến xe An Sương) - tỉnh lộ 8 - tuyến N2 - các tỉnh miền Tây. Hoặc trục đường Trường Chinh - quốc lộ 22 (bến xe An Sương) - Nguyễn Văn Bứa - đường tỉnh 824 (tỉnh Long An) - tuyến N2 - các tỉnh miền Tây.

Trường hợp từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc có 2 lộ trình. Lộ trình 1 (tất cả xe) từ Bến xe Miền Đông Mới - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Ngã 3 Vũng Tàu - quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh thành phố Biên Hòa) - quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - các tỉnh phía Bắc. Hoặc xuất phát từ Bến xe Miền Đông Mới - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - các tỉnh phía Bắc.