Những góc khuất ít người biết phía sau nghề tài xế cho giới siêu giàu

Các tài xế phải chứng kiến những góc khuất ít người biết (Ảnh: The Sun)

Không chỉ vậy, những tài xế này còn chứng kiến nhiều góc khuất xấu xí phía sau vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu. Một tài xế từng làm cho nhiều VIP cho hay ông đã từng chở một số tỷ phú đến những bữa tiệc đồi trụy tại các khách sạn đắt đỏ bậc nhất London. Trong khi đó, Larson cũng hé lộ cô đã nhiều lần phải chứng kiến những cuộc thác loạn phía sau xe hay thậm chí tồi tệ hơn là những màn tình dục mang tính cưỡng ép.

Chưa kể, nhiều đại gia, tỷ phú còn không bao giờ tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản như thắt dây an toàn khi ngồi trên xe. Minh chứng rõ ràng nhất cho tiết lộ này chính là vụ tai nạn khiến tỷ phú người Ấn Độ Cyrus Mistry tử vong mới đây. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do vị tỷ phú này đã không thắt dây an toàn.