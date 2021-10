Những giá trị cốt lõi giúp ASEAN 'vững tay chèo'

Các thách thức đối với ASEAN hiện nay là những thách thức đa chiều chưa từng có tiền lệ, cả từ góc độ kinh tế, an ninh đến vai trò của ASEAN ở khu vực và trên thế giới.

Trải qua hơn 54 năm tồn tại và phát triển, ASEAN đã không ít lần đứng trước những cơn “sóng to gió lớn”.

Trước hết, đại dịch Covid-19 đã làm bộc lộ những điểm yếu và dễ tổn thương của ASEAN.

ASEAN là một trong số ít các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch xét trên số ca lây nhiễm và tử vong. Đại dịch không chỉ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực từng được xem là phát triển nhanh và năng động nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, mà còn có nguy cơ làm tăng số người nghèo đói cũng như đẩy lùi các tiến bộ kinh tế-xã hội mà các nước ASEAN đã phấn đấu để đạt được trong nhiều thập kỷ trước đó.

Về an ninh, tranh chấp ở Biển Đông đang nổi lên thành một trong những điểm nóng mới ở khu vực và thế giới. Nhìn rộng hơn, cả Biển Đông và ASEAN đang nằm trọn trong khu vực đối đầu và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc.

Không chỉ có vậy, các cấu trúc mới về an ninh trong khu vực đang được củng cố và hình thành gần đây như nhóm Bộ tứ (QUAD) và Thỏa thuận an ninh ba bên gồm Australia, Anh và Mỹ (AUKUS) đang thách thức trực tiếp đến cấu trúc khu vực do ASEAN đóng vai trò trung tâm và dẫn dắt.

Nói một cách khác, ASEAN hiện đang đứng trước các thách thức liên quan đến cả phát triển lẫn sinh tồn.

Khó khăn, thách thức như vậy nhưng chắc chắn vẫn có những cơ hội để ASEAN khẳng định mình, đưa con thuyền ASEAN tiến về phía trước, thưa Đại sứ?

Mặc dù phải liên tục đối mặt với các thách thức như vậy nhưng ASEAN là một trong số ít các tổ chức khu vực không chỉ thành công trong việc xử lý các thách thức đặt ra trong suốt quá trình hình thành và phát triển, mà còn thành công trong việc đẩy mạnh hợp tác cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, sự mở rộng của ASEAN hầu như không đáng kể ngoài việc kết nạp Brunei (năm 1984) - một quốc gia nhỏ cả về diện tích và dân số ở Đông Nam Á. Trong giai đoạn này, thành công lớn nhất của ASEAN là duy trì được sự tồn tại, một điều mà ngay cả những người sáng lập ASEAN cũng không ngờ tới bởi sự thất bại mau chóng của các tổ chức tiền thân của ASEAN như Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) hay Nhóm Maphilindo gồm Malaysia, Philippines và Indonesia.