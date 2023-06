Những già làng ở Đắk Lắk: Hành động tấn công trụ sở xã là tội ác

Your browser does not support the video tag.

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 11/6, một nhóm người mang theo súng, bom xăng, dao kiếm tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến 4 chiến sĩ công an và 2 cán bộ xã hy sinh; 2 công an bị thương và 3 người dân tử vong.

Ông Y Pri Niê (sinh năm 1940, người Ê Đê), Già làng Buôn Sút M'Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), cho biết mấy hôm nay có nghe con cháu kể lại vụ việc trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị tấn công, ông vô cùng bức xúc.

Sự việc trên được xem là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc và phẫn nộ trong nhân dân. Đặc biệt là các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng.