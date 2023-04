Những gia đình nổi tiếng giàu có ở Việt Nam

Gia tộc Lý Quý

Gia tộc Lý Quý có khối tài sản khổng lồ đến từ tập đoàn ẩm thực gia đình với những chuỗi nhà hàng, quán café nổi tiếng ở đất Sài Thành như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's, Breadtalk, Runam...

Ngoài ra, đại trung tâm nội thất Nhà Xinh cũng khởi sinh từ gia tộc này.

Người gây dựng sự nghiệp cho gia tộc này là nhà báo Chánh Trinh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Tuy nhiên, phải đến đời doanh nhân Lý Quí Trung (thế hệ thứ 2), cơ ngơi nhà Lý Quí mới thực sự đáng nể. Bằng tài trí của mình, ông đã lập nên hàng loạt các thương hiệu nổi danh trong và ngoài nước.

Trong đó, phải kể đến chuỗi cửa hàng "ông Hoàng Phở", cái tên góp phần đưa món ăn đặc trưng của Việt Nam quảng bá rộng rãi hơn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó đến nay, gia tộc Lý Quý liên tiếp xây dựng nhiều thương hiệu khác nhau, giá trị lên đến hàng tỷ USD. Sự giàu có, tài giỏi tiếp tục được truyền tới đời con của ông Lý Quí Trung.

Gia đình "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có 2 đời vợ và 8 người con. Vợ đầu của ông là Cristina Serrano, hai người có với nhau 6 con (3 trai, 3 gái). Con đầu là Henry Nguyễn, sau đó là Louis Nguyễn – chồng diễn viên Hà Tăng, em trai Phillip Nguyễn và ba cô con gái là Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn.