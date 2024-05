Những ghi chép về "lối Huế": "Không ai ăn hai lần trên một tô bún bò Huế"

Huế - "xứ sở phong rêu kiêu sa"

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tái bản lần thứ nhất có bổ sung và chỉnh sửa cuốn sách Trước nhà có cây hoàng mai của nhà báo Minh Tự. Tác phẩm dày 224 trang, tập hợp những ghi chép của tác giả về Huế - "xứ sở phong rêu kiêu sa".

Ấn bản tiếng Anh mang tên Ochna in the front yard: Fascinating stories about Huế - an ancient, poetic and glamorous land, do Khưu Ngô chuyển ngữ.

Trong cuốn sách, hơn 30 bài viết được thực hiện vào những năm 2000-2002, khi nhà báo Minh Tự từ Đà Lạt trở về quê hương sau gần 10 năm tha phương.

Một số bài viết trong cuốn sách như: Xứ Huế "phố ẩm phường thực", Ăn theo "lối Huế", "Không ai ăn hai lần trên một tô bún bò Huế!", Người Huế ăn mè xửng, Hoàn hảo như sen, Huế không còn đi ngủ sớm, Một cảnh tượng kỳ lạ trên sông Hương, Đêm cuối năm dưới chân cầu Trường Tiền...

Bìa sách "Trước nhà có cây hoàng mai" phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh (Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam).

Tập ghi chép đã khắc họa đậm nét văn hóa, lối sống của người Huế dưới các góc nhìn khác nhau, từ chuyện ăn theo lối Huế, chuyện cơm hến, mè xửng, tô bún bò đến đường kim mũi chỉ, vành nón bài thơ, gốc mai lão trượng hay phiên chợ khuya... mà với tác giả, đó là "lối Huế".