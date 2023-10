Những ghế nào lạnh nhất trên máy bay?

Nếu bạn dễ bị say khi đi tàu xe, hãy chọn chỗ ngồi ở phần giữa, ngay khu vực cánh máy bay.

Nếu làm thủ tục tại quầy, bí quyết chọn chỗ tốt là check-in sớm hơn mọi người. Bạn có thể đề nghị được xếp ghế cạnh đường đi (isle seat) hoặc ghế gần phần cánh máy bay (close to the wind). Tuy động cơ phản lực nằm trên cánh máy bay, người ngồi trên cánh và trước cánh sẽ không bao giờ nghe tiếng ồn, mà những hàng ghế sau đuôi ống phản lực sẽ gánh chịu hết âm thanh đó.

Đuôi máy bay càng dài, độ rung, dao động của phần đuôi so với cánh càng lớn. Do đó nếu có thể, bạn nên tránh hàng ghế cuối cùng vì hàng ghế này thường gần động cơ nên rất ồn, và bạn cũng không thể ngửa ghế ra được. Người ngồi hàng ghế cuối cùng luôn dễ chóng mặt, buồn nôn hơn so với những hàng ghế trên.

Theo VTC news