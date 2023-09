Những dưỡng chất mọi phụ nữ đều cần để kéo dài tuổi thọ

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe phụ nữ. Nó thúc đẩy tổng hợp collagen, có lợi cho làn da và chữa lành vết thương. Hơn nữa, vitamin C cải thiện sự hấp thu sắt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ bị thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh.

Chất xơ

Chất xơ thúc đẩy, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim hay tiểu đường. Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đậu và các loại hạt đều có nhiều chất xơ.

Kali

Kali là chất điện giải cần thiết cho việc điều hòa huyết áp cũng như chức năng cơ và thần kinh khỏe mạnh, giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ. Kali có nhiều trong chuối, cam, khoai tây, rau bina và đậu.