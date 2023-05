Những đứa trẻ sẽ bị bỏ lại phía sau nếu sở hữu đặc điểm này khi còn nhỏ

Vì vậy, nếu chúng ta muốn tạo cho con một mối quan hệ gắn bó tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải học cách làm cho bản thân hạnh phúc. Bạn không phải siêu nhân, làm không tốt cũng không sao, đừng vội lo lắng, khi gặp khó khăn hãy chủ động tìm đến sự an ủi, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè.

Làm thế nào để hình thành một sự gắn kết an toàn?

Do đó, điều quan trọng là thiết lập một "sự gắn kết an toàn" ngay từ khi còn nhỏ. Đừng để quá muộn vì lúc đó sẽ thật khó để bù đắp cho con.

Đối với những trẻ thiếu "sự gắn kết an toàn" với gia đình, hầu hết các em nghiện game khi học cấp 2, cấp 3 hoặc có học lực sa sút, bỏ học. Chúng thường sử dụng sự im lặng hoặc nổi loạn để chống lại cha mẹ. Mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái từ đó tương đối căng thẳng. Lúc này, phụ huynh muốn lại gần con nhưng con lại chỉ muốn đẩy mọi thứ đi xa.

Các nhà khoa học đã xác nhận rằng những đứa trẻ có "sự gắn kết an toàn" có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở trường, thiết lập mối quan hệ tốt với giáo viên và nhiệt tình trong học tập.

2. Tích cực đáp ứng nhu cầu của trẻ

Nghiên cứu khoa học về não bộ cho thấy cách nuôi dạy con thiếu sự ấm áp, quan tâm và phản ứng tích cực sẽ mang đến những thay đổi tiêu cực không thể đảo ngược đối với sự phát triển não bộ của trẻ.

Vì vậy, cha mẹ cần có những phản ứng tích cực trong giai đoạn phát triển đầu đời của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn hình thành mối quan hệ gắn bó.

Một bà mẹ hỏi tôi: Khi con mình được một tuổi, cháu thỉnh thoảng khóc hoặc la hét khi muốn chơi với thứ gì đó mà không hài lòng. Người lớn muốn cho bé cảm giác an toàn, nhưng cũng không muốn để bé nổi loạn. Bậc phụ huynh này nên làm gì?

Trước tình huống này, tôi nói với cô ấy rằng phản ứng của con lúc này có thể đang thể hiện sự không hài lòng thông qua việc khóc và la hét. Bạn có thể đáp ứng nhu cầu của con trước, ôm con và sau đó hướng dẫn con diễn đạt chính xác, trẻ sẽ từ từ học được.

Trên thực tế, bé cáu kỉnh hay quấy khóc đều có lý do, đói, buồn ngủ, bất an... Điều chúng ta phải làm là tìm ra nguyên nhân và giải quyết, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của con... Những hành động này sẽ khiến bé cảm thấy được tình yêu thương của bố mẹ, từ đó tạo cảm giác an toàn, tin tưởng ở bố mẹ và hình thành mối quan hệ gắn bó tốt đẹp.

Nếu vì lý do công việc không thể ở bên con suốt, cha mẹ có thể thường xuyên gọi điện hoặc trò chuyện video với con để tương tác, để con cảm nhận được tình yêu thương đủ đầy của bạn, đồng thời xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài.

3. Tương tác tăng cường mối quan hệ cha mẹ và con cái

Các nghiên cứu hiện tại đã phát hiện ra rằng, việc tương tác trò chơi thường xuyên với trẻ em và đọc sách có thể nâng cao cảm xúc giữa cha mẹ và con cái. Từ đó cải thiện chất lượng của mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Trò chơi ở đây không phải là trò chơi điện tử mà là những trò chơi mà cha mẹ và con cái có thể cùng tham gia như: vẽ tranh vui nhộn, lego, bắn bóng rổ... Ngoài ra, hãy cố gắng đọc sách cùng con. Khi đọc, bạn cũng nên chú ý tương tác với con nhiều hơn và trả lời "10 vạn câu hỏi vì sao" của chúng.

4. Người cha cũng nên tích cực tham gia nuôi dạy con cái

Nói đến mối quan hệ gắn bó, nhiều người chỉ chú ý đến vai trò của người mẹ. Trên thực tế, cha cũng rất quan trọng. Sự thật là cha càng tham gia nhiều vào việc nuôi dạy con cái thì chất lượng của mối quan hệ gắn bó càng cao.

Người cha nên thay đổi quan niệm sai lầm “dạy dỗ là việc của mẹ” và tích cực đồng hành cùng con. Ngay cả khi bận rộn với công việc, người cha cũng có thể sử dụng một chút thời gian lúc đi ngủ, cuối tuần và ngày nghỉ để dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Bạn cũng có thể phát huy hết lợi thế của bản thân, đưa con trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời hơn, giúp con hình thành sự tự tin, dũng cảm. Các bà mẹ cũng được yêu cầu kiên nhẫn và thường xuyên khuyến khích con thay vì thúc ép.

Những đứa trẻ được gắn bó an toàn có tương lai hứa hẹn hơn. Tuy nhiên, điều này không phải là tuyệt đối. Quá trình trưởng thành và phát triển của trẻ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Điều chúng ta phải làm là buông bỏ lo lắng và tạo ra một môi trường tốt để cùng con phát triển.

Nhấn mạnh cảm xúc của con bạn, nuôi dưỡng những kết nối tích cực và dành cho con tình yêu thương vô điều kiện.

Theo PNVN