Những đứa trẻ khóc ngất bên người mẹ tử vong khi đi mò cua

Your browser does not support the audio element.

Tối 15/11, ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ tử vong khi đi mò cua ngoài đồng.