Những đứa con của 'ông vua pop' Michael Jackson khổ vì... giàu

Trong cuộc chiến pháp lý mới nhất giữa Bigi và bà nội - bà Katherine Jackson (93 tuổi), Bigi đã đưa bà nội ra tòa, vì những bất đồng trong vấn đề chi tiêu tiền bạc thuộc vào khối tài sản do cha ruột của cậu để lại.

Mới đây, hình ảnh 3 người con của Michael Jackson cùng tham dự sự kiện công diễn vở nhạc kịch MJ: The Musical tại thành phố London, Anh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng quốc tế.

Tháng 6/2009, công chúng thế giới xót xa trước hình ảnh 3 đứa trẻ - con của Michael Jackson - còn quá non nớt đã phải trải qua nỗi buồn đau và sự mất mát quá lớn. Cha ruột - người trực tiếp nuôi dưỡng cả 3 đứa trẻ - đột ngột qua đời vì sốc thuốc. Sau lần xuất hiện trong ngày tang tóc đó, 3 người con của Michael Jackson rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Bigi đề nghị tòa án đưa ra lệnh cấm chính thức đối với bà Katherine trong việc sử dụng tiền bạc thuộc vào khối tài sản do cha cậu để lại vào các hoạt động kiện tụng mà bà đang theo đuổi.

Đơn này vừa được phía Bigi đưa ra tòa nhằm chấm dứt việc bà Katherine có nguồn hỗ trợ tài chính để tiếp tục việc theo đuổi hoạt động kiện tụng tiêu tốn nhiều tiền bạc.

Hiện tại, bà Katherine phản đối cách một số bên liên quan xử lý gia tài âm nhạc do con trai bà để lại. Để can thiệp và khiến mọi việc diễn ra theo đúng mong muốn của bản thân, bà Katherine đã kiện các bên này ra tòa. Chi phí theo đuổi kiện tụng được bà lấy từ nguồn tiền thuộc vào khối tài sản do Michael Jackson để lại.



Các con của Michael Jackson cùng xuất hiện tại đêm công diễn vở nhạc kịch "MJ: The Musical"

Đứng về phía Bigi trong vụ kiện này là anh chị của cậu. Trong khi đó, bà Katherine - người từng đứng ra chăm sóc, nuôi dạy các cháu sau khi con trai qua đời - sẽ phải ra tòa vì đơn kiện của người cháu trai 22 tuổi.

Có thể thấy, các con của Michael Jackson đang nỗ lực tìm cách bảo vệ khối tài sản mà cha để lại, không muốn tiền bị chi vào các việc tốn kém, không đưa lại hiệu quả. Để đảm bảo thực hiện được điều này, các con của Michael Jackson có cách hành xử khá dứt khoát, sẵn sàng đưa người thân ra tòa và đối thoại thông qua luật sư.

Nỗi khổ của gia đình giàu có và nổi tiếng trong làng nhạc

Kể từ khi con trai qua đời và được trao quyền là người bảo trợ cho các cháu tới khi các cháu đủ tuổi trưởng thành, bà Katherine đã nhận được hơn 55 triệu USD từ khối tài sản mà Michael Jackson để lại. Bà có lái xe riêng, đầu bếp riêng, có vệ sĩ bảo vệ 24/7...

Theo các tờ tin tức showbiz, việc các con của Michael Jackson đưa bà Katherine ra tòa không phải bởi họ muốn trực tiếp đối đầu với bà nội, mà bởi họ tin rằng ở tuổi 93, bà Katherine đang bị một số nhân vật đứng sau lợi dụng, thao túng nhằm mục đích trục lợi từ khối tài sản mà "ông vua pop" để lại.



Sau khi Michael Jackson qua đời, mẹ ruột của ông - bà Katherine - là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng các cháu tới khi đủ tuổi trưởng thành.