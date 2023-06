Những 'du khách ăn xin' bị ghét

Thuật ngữ này được sử dụng để cho thấy những người có hộ chiếu của một số nước nhất định có thể dễ dàng đi lại hơn nhiều so với những người khác. Ví dụ, công dân của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu có thể tự do đi lại khắp lục địa, so với những người như Pangalangan, anh phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, chờ đợi để đảm bảo có được visa đi nước ngoài.

“Việc khách du lịch ăn xin phơi bày tiêu chuẩn kép về đặc quyền hộ chiếu và cho thấy sự bất bình đẳng cố hữu trong xã hội toàn cầu của chúng ta. Nếu ở vị trí ngược lại, hành động ăn xin đó sẽ đơn giản được gọi là vô gia cư, lang thang”.

Begpacker bị nhiều người chỉ trích hành động xin tiền.

Với việc châu Á mở cửa trở lại sau đại dịch chậm hơn so với các quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ, vẫn chưa rõ liệu những người được gọi là du khách ăn xin sẽ quay trở lại nhiều như trước hay không.

Vài tháng gần đây, những bức ảnh chụp nhóm người này ở những nơi như Malaysia, Indonesia và Hong Kong xuất hiện trên mạng xã hội, khơi lại cuộc tranh luận về vấn đề này.

Tuy nhiên, giáo sư Bernstein tin rằng lối sống này đang chuyển sang trực tuyến.

Những người đang cố gắng quyên góp tiền để đi du lịch có nhiều lựa chọn, từ các trang web lâu đời như Go Fund Me đến chia sẻ tài khoản nhận quyên góp, đề cập dịch vụ thanh toán di động trong vlog hoặc bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Thay vì phụ thuộc vào lòng tốt của người lạ, một số khách du lịch cũng chọn xây dựng nền tảng người theo dõi trực tuyến và nhờ người hâm mộ hỗ trợ tài chính cho họ.

“Tôi nghĩ rằng có một sự thay đổi mang tính thế hệ giữa việc coi trọng trải nghiệm hơn mọi thứ”, Bernstein nói.