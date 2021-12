Những dư âm rực rỡ khép lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Quả thực, chỉ với vỏn vẹn hai tuần để chuẩn bị (do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19) một tuần thời trang hoành tráng quy tụ 13 bộ sưu tập đến từ các thương hiệu cũng như nhà tạo mẫu trong nước và quốc tế như vậy, những gì mà ban tổ chức mang đến cho giới mộ điệu “là một nỗ lực phi thường” như đánh giá của rất nhiều khán giả trong đêm diễn tối qua.

Đặc biệt, dàn người mẫu trình diễn nhịp nhàng trong âm hưởng của nhạc dạ hội và nhạc kịch, hòa quyện với chuyển biến của khung cảnh mỹ lệ đã khiến những thiết kế của bộ sưu tập thu hút mọi ánh nhìn.

“Reborn-Tái sinh” kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp giữa hai dòng trang phục “ready-to-couture” và “ready-to-wear,” được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Đây là cách mà Hoàng Hải “biến hình” để trở nên phù hợp với sự thay đổi liên tục của dòng chảy thời trang.

Hoàng Thùy mở màn đầy quyến rũ, nổi bật với bộ đồ đỏ ôm sát, khoét eo cùng chiếc áo choàng xuyên thấu đính đá lấp lánh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong bộ sưu tập này, những thiết kế áo cưới được sử dụng chất liệu cao cấp như vải tulle (vải tuyn), gấm... của Đức, Pháp tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới với các họa tiết thêu hoa nổi. Các thiết kế sử dụng kỹ thuật may, thêu và đính kết hoàn toàn thủ công làm nổi bật vẻ tinh xảo cho trang phục.

“Việt Nam rực rỡ gấm hoa”

Có thể nói bộ sưu tập “Việt Nam rực rỡ gấm hoa” của nhà thiết kế Lê Long Dũng đã mang đến một dư âm đẹp đẽ khi trình diễn “chốt” tuần thời trang.

Không chỉ ra mắt những thiết kế ấn tượng, đậm chất vương giả, Lê Long Dũng còn quy tụ được dàn mẫu đình đám: từ thế hệ trẻ như Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê, Á hậu Hoàn vũ Mâu Thủy, siêu mẫu Vũ Thu Phương, 2 quán quân The Next Face Vietnam là Stephen Nguyễn, Y Hạ, ca sĩ Lynk Lee… đến các “đàn chị” như Hoa hậu Đền Hùng Giáng My với vai trò mở màn và siêu mẫu Võ Hoàng Yến vị trí vedette… tham gia show diễn.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương thần thái trong chiếc mấn đồ sộ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lê Long Dũng đã tái hiện một Việt Nam khởi sắc hậu đại dịch. Bộ sưu tập mới được xem là phần thứ hai tiếp nối thành công của “Vie actuelle à Saïgon - Sài Gòn thế đó” mà nhà tạo mẫu này lấy cảm hứng từ bộ môn nghệ thuật cải lương, tuồng cổ vốn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, kết tinh từ nhiều nền văn hóa cũng như sự đoàn kết, vững lòng qua nhiều thế hệ.

Ngay từ những phút mở màn, nhà thiết kế Lê Long Dũng đã gây ấn tượng với công chúng khi mang dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế và nghệ thuật cải lương, tuồng cổ kết hợp hài hòa từ những nhạc cụ dân gian như sáo, đàn tranh với giọng hát ngọt ngào của khách mời nghệ sỹ ưu tú Tú Sương đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc. “Bữa tiệc” ấy được dệt nên từ những tinh hoa truyền thống song hành với yếu tố hiện đại xen lẫn thời trang.

Bộ sưu tập chủ yếu chủ yếu là National Costume (quốc phục), sử dụng chất liệu gấm cùng họa tiết đậm nét truyền thống như họa tiết rồng Huế, phượng Huế, họa tiết vốn cổ, hoa sen, vân mây… với phần tay rộng lấy ý tưởng từ chiếc nhật bình kết hợp phom dáng cắt xẻ hiện đại, đính kết đá, cườm, pha lê với màu sắc vô cùng đa dạng như: trắng, vàng, đỏ, tím… trong từng bộ trang phục.