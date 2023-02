Những dòng sông chết trong lòng thành phố Hà Nội

Những vườn rau bên cạnh dòng nước ô nhiễm nặng không tôm cá tại địa phận xã Vân Côn. Từ năm 1937 đến nay sông Đáy chỉ được phân lũ sông Hồng vào các năm 1940, 1945, 1969, 1971. Hiện nay, lòng sông Đáy trở nên hẹp và nông do bồi lắng, sông có bãi rộng và nhiều khu trũng có bụng chứa lớn, nên có khả năng điều tiết rất lớn.

Đoạn lòng sông tại địa phận phường Biên Giang (Hà Đông) lòng chảy bị thu lại rất hẹp.

Sông Đáy là một trong năm dòng sông dài nhất ở miền Bắc nước ta gồm: Sông Hồng; sông Đà, sông Lô; sông Cầu; sông Đáy.

Sông Nhuệ là một con sông nhỏ, thuộc phụ lưu của sông Đáy. Sông dài khoảng 76km, uốn lượn theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Đoạn thuộc địa phận Hà Nội dài 63km. Trong ảnh là sông Nhuệ đoạn địa phận xã Cự Khê (Thanh Oai).

Sông Nhuệ cũng là dòng sông chết do nguồn nước ô nhiễm trầm trọng. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt thải ra sông Nhuệ - Đáy chiếm rất lớn so với tất cả các nguồn thải khác gộp lại, hầu hết đều không được xử lý. Lượng nước thải do sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và nước thải y tế cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường nước của hai con sông này.

Hiện trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy có khoảng 2.521 nguồn thải, trong đó, 1.672 nguồn thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh; 126 nguồn thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 137 nguồn thải từ các cơ sở y tế (bệnh viện), 586 làng nghề.