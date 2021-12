Những đòi hỏi 'trên trời' của dàn sao đình đám Hollywood

Hollywood đã chứng kiến những yêu sách có "một không hai" của nữ diva. Chỉ xuất hiện ngắn ngủi ở một sự kiện ở London, Anh cách đây rất lâu, Mariah Carey đã yêu cầu chi tiết đến độ mang theo 80 vệ sĩ, phải có xe hơi riêng đưa đón 20 chú mèo và 100 con chim bồ câu.

Khi nhận lời hát trong một show năm 2015, chủ nhân All I Want For Christmas Is You đã yêu cầu đoàn tùy tùng bay cùng cô đến Macau bằng chuyên cơ riêng. Về nơi ăn ở, Mariah luôn phải ở khách sạn đắt đỏ hàng đầu.

Mariah Carey còn phải tuyển thêm trợ lý cầu thang (staircase assistant) để kiểm tra cầu thang và chắc chắn đảm bảo an toàn khi đi xuống bởi cơ thể cô được bảo hiểm với giá 1 tỉ USD.

Ngoài ra, nữ diva còn nhiều yêu cầu về giấy vệ sinh đặc biệt và phòng thay đồ luôn ở nhiệt độ tiêu chuẩn.

Paris Hilton đòi ekip phải phục vụ bữa ăn như khách sạn 5 sao dù chỉ đóng cameo, lại còn thông báo đến trễ yêu cầu phóng viên phải chờ

Nổi tiếng với khí chất sang chảnh cùng đời tư rối rắm, ái nữ của gia tộc Hilton không cần quá tài năng để có thể trở thành cái tên hạng A được săn đón tại Hollywood.

Với chất tiểu thư, công chúa chảy trong huyết quản, Paris Hilton từng làm cho nhiều ekip đau đầu vì những yêu cầu oái oăm của mình.

Paris Hilton yêu cầu phải được phục vụ như tại khách sạn 5 sao, ăn tôm hùm và uống rượu vodka Grey Goose trên phim trường The Other Guys, dù cô chỉ góp vai cameo trong tác phẩm này.