Những điều thú vị về khách sạn huyền thoại The Plaza của nước Mỹ

Trong những năm qua, The Palm Court đã trải qua một số lần cải tạo, tuy nhiên diện mạo và tinh thần của nhà hàng này vẫn không thay đổi.

Căn phòng mang tên Fitzgerald - tác giả của The Great Gatsby.

Một trong những chiêu bài quản bá ấn tượng nhất của khách sạn này là nhân vật hoạt hình Eloise của nữ tác giả Kay Thompson. Bộ truyện tranh này lấy bối cảnh là khách sạn Plaza với những mẩu chuyện thú vị cho trẻ em. Nhân vật Eloise đến ngày nay vẫn còn rất nổi tiếng và được dựng thành nhiều bộ phim phát trên sóng truyền hình.

Năm 1988, Donald Trump đã mua Plaza với giá 390 triệu USD và gọi khách sạn này là nàng Mona Lisa của ngành du lịch.

Donald Trump với vai diễn cameo trong bộ phim "Home Alone: ​​Lost in New York"

Một điều thú vị khác là trước khi bộ phim "Home Alone: ​​Lost in New York" bắt đầu, tiền sảnh của khách sạn vốn được trải thảm hoàn toàn. Nhưng Donald Trump đã cho phép gỡ bỏ để phục vụ quay cảnh Kevin McCallister trượt vào thang máy. Khi lớp gạch lộ ra và vẻ đẹp cổ điển của nó quá tuyệt vời khiến tấm thảm không bao giờ được đặt lại.

Đây cũng là khách sạn nơi The Beatles lưu trú khi họ đến Mỹ vào năm 1964 để tham gia chương trình của Ed Sullivan. Nhóm nhạc cũng đã sáng tác siêu phẩm "Michelle" khi ở đây và khi rời đi họ còn mang theo tất cả các móc treo từ tủ quần áo.

Royal Plaza Suite ở The Plaza Hotel có giá 30 ngàn USD/đêm

Khách sạn Plaza là một trong những lưu trú đầu tiên thân thiện với vật nuôi. Công chúa Elisabeth Vilma Lwoff-Parlaghy của nước Nga đã mang theo mèo, chó, chuột, cú, lợn, cá sấu, một con gấu nhỏ cùng đoàn tùy tùng đến đây sau khi bị loạt khách sạn san trọng khác ở New York từ chối.

Đoàn của vị công chúa này đã sử dụng 14 phòng và ở tại khách sạn trong năm năm. Trong thời gian này, công chúa còn nhận nuôi thêm chú sư tử con từ Rạp xiếc Ringling Bros và thuê hăn phòng riêng cho nó.

Lịch sử phong phú cùng kiến trúc đỉnh cao, khách sạn The Plaza được coi là biểu tượng huyền thoại của thành phố New York. Đây cũng là khách sạn duy nhất được chọn là biểu tượng lịch sử của nước Mỹ