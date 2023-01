Những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày vía thần Tài 2023

Ban thờ thần Tài được đặt dưới đất nhưng phải chọn nơi sạch sẽ, trang nghiêm, để hướng ra cửa chính hoặc gần với cửa chính. Tuyệt đối không được đặt bàn thờ thần Tài ở gần nhà vệ sinh, nhà tắm hay nhà bếp.

Không nghiêm túc, chỉnh tề

Điều đầu tiên thể hiện sự kính cẩn của gia chủ khi làm lễ cúng là giữ tâm thành kính, thể hiện qua thái độ nghiêm túc, trang phục nghiêm chỉnh khi dâng lễ.

Khi tiến hành lễ cúng thần Tài, không nên ăn mặc xuề xòa, luộm thuộm. Trang phục không cần đẹp, đắt tiền nhưng cần phải sạch sẽ, gọn gàng. Theo phong tục dân gian, thái độ kính cẩn, sự thành tâm mới là điều quan trọng nhất trong các lễ cúng thần linh, gia tiên.

Nói tục, gây gổ, tranh cãi

Không nói lời to tiếng, tranh cãi hay nói tục chửi bậy to tiếng với nhau trong lễ cúng vía thần Tài. Để thu hút tài lộc trong ngày thần Tài, cần cố gắng giữ hòa khí và sự ôn hòa, vui vẻ. Không to tiếng, nặng lời với nhau để may mắn, rước lộc về nhà.

Thay nến bằng đèn nháy

Khi thờ cúng thần Tài, nên dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng đèn nhấp nháy và bóng điện vì chúng dễ tạo ra trường khí xấu, làm ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo

Hạ Vy (Tổng hợp)