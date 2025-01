Những điều cần lưu ý khi chọn phim cách nhiệt cho ô tô

Trước sự đa dạng chủng loại và mẫu mã của phim cách nhiệt trên thị trường, người dùng cần tìm hiểu kỹ để có sự lựa chọn phù hợp. Nhờ tác dụng chống nóng, chống tia gây hại và giảm lóa từ đèn của phương tiện đi ngược chiều, phim cách nhiệt ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, trên thị trường có hàng loạt thương hiệu phim cách nhiệt với đủ chủng loại, nguồn gốc và giá thành. Do vậy, người dùng cần lưu ý những vấn đề sau khi chọn phim cách nhiệt: Khả năng cách nhiệt Khả năng cách nhiệt của phim thể hiện qua chỉ số tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ. Lượng nhiệt do tia hồng ngoại chiếm hơn nửa trong nhiệt năng mặt trời tỏa ra. Do đó, phim cách nhiệt tốt cần có chỉ số này từ 45% trở lên. Chỉ số tổng năng lượng mặt trời bị loại bỏ càng lớn, khả năng cách nhiệt của phim càng tốt, giúp giảm tải cho hệ thống điều hòa, từ đó giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu. Khả năng cách nhiệt là yếu tố cần quan tâm khi dán phim cách nhiệt. (Ảnh: Ô tô Minh Khai) Tỷ lệ truyền sáng Tỷ lệ truyền sáng là khả năng cho phép ánh sáng truyền qua phim cách nhiệt. Lớp phim có độ truyền sáng cao sẽ cho phép ánh sáng xuyên qua tốt hơn, đảm bảo tầm nhìn cho tài xế. Ngược lại, tỷ lệ truyền sáng càng thấp sẽ giúp cản bớt ánh sáng, gây cản trở tầm nhìn. Tùy theo vị trí dán, nên lựa chọn phim cách nhiệt có tỷ lệ truyền sáng phù hợp. Nếu dán ở vị trí kính lái, nên chọn loại phim cách nhiệt có tỷ lệ truyền sáng từ 50 - 70% để không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nếu dán tại vị trí kính sau hoặc bên hông, nên chọn phim cách nhiệt có tỷ lệ truyền sáng từ 20 - 40% để cản nhiệt và đảm bảo sự riêng tư. Khả năng giảm lóa Với ô tô không được dán phim cách nhiệt hoặc phim cách nhiệt chất lượng kém, tài xế dễ bị lóa mắt khi điều khiển dưới trời nắng, gây mất an toàn. Ngược lại, phim cách nhiệt chất lượng có tỷ lệ giảm lóa 20% hoặc cao hơn sẽ giúp tài xế lái xe an toàn hơn. Đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín Địa điểm dán phim cách nhiệt uy tín là một trong những yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm. Việc dán phim cách nhiệt đòi hỏi sự tỉ mỉ, đảm bảo phim bám chặt vào kính, không có bọt khí và nếp nhăn. Vì vậy, nên lựa chọn đơn vị dán phim cách nhiệt uy tín, có kinh nghiệm và tay nghề cao. Minh Phương(tổng hợp)