Những điều cần lưu ý để tránh bị hack dữ liệu khi sử dụng Wifi miễn phí

"Chẳng hạn như tôi nói sắp đi du lịch Phú Quốc, trên Facebook sẽ xuất hiện quảng cáo các gói tour du lịch đi đến đó hoặc Wifi gửi một website đến với nội dung tương tự và yêu cầu người dùng điền tên, số điện thoại để tiếp tục kết nối Wifi"- ông Tân dẫn chứng.

Theo một số chuyên gia an ninh mạng, người dùng có thể bị hack dữ liệu là do vào một số điểm truy cập Wifi giả mạo do hacker tạo ra, sau đó để sử dụng được Wifi, người dùng phải cung cấp thông tin, đồng nghĩa với việc chúng đã lấy được thông tin người dùng.