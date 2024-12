Những điều cần chú ý khi lái ô tô trên cao tốc ban đêm

Lái ô tô trên cao tốc vào ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vì vậy tài xế cần trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Kiểm tra tình trạng xe Trước khi bắt đầu hành trình trên đường cao tốc, cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của xe. Trước hết, cần phải đảm bảo rằng xe có đủ nhiên liệu cho toàn bộ chặng đường. Hệ thống gương chiếu hậu, đèn xe phải đảm bảo hoạt động bình thường. Ngoài ra, tài xế cũng cần kiểm tra để dảm bảo áp suất lốp phù hợp. Đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn Vào ban đêm, tầm quan sát của tài xế không tốt như ban ngày, đặc biệt là khu vực đường không có hệ thống đèn chiếu sáng. Do đó, khi di chuyển trên đường cao tốc, tài xế nên đi chậm hơn, không vượt quá tốc độ cho phép. Ngoài ra, nên tăng khoảng cách an toàn với các xe đi phía trước, phòng trường hợp đột xuất, tài xế có đủ thời gian xử lý. Nếu di chuyển với tốc độ 60 km/giờ, nên giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 35 mét. Với ô tô di chuyển từ 60 - 80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 mét. Nếu xe di chuyển từ 80 - 100km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu 70 mét. Lái xe trên đường cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn. (Ảnh minh họa) Quan sát từ xa Để phòng tránh các nguy hiểm có thể xảy ra, tài xế nên thường xuyên quan sát khoảng cách từ xa và gần. Sử dụng đèn chiếu xa để quan sát phía trước khi không có xe chạy cùng chiều. Chỉ dừng trên đường khi gặp trường hợp bất khả kháng Ngoại trừ những trường hợp bắt buộc như xe hỏng, hết xăng, chết máy, thay lốp, tai nạn...tốt nhất tài xế không nên dừng nghỉ trên đường cao tốc. Nếu phải dừng xe trên cao tốc, tài xế chú ý phải đảm bảo an toàn. Nên bật đèn cảnh báo (biểu tượng hình tam giác, màu đỏ trên bảng điều khiển trung tâm) để báo hiệu cho các phương tiện khác trên đường. Sau đó, cho xe vào sát làn đường tay phải. Khi dừng xe, tránh đỗ tại những điểm khuất hoặc khúc cua. Thay vào đó, chọn đường thẳng, có tầm quan sát rộng để các phương tiện khác dễ nhận biết. Không đi vào làn khẩn cấp Tuyệt đối không di chuyển trên làn đường khẩn cấp vào ban đêm. Nếu phải dừng xe, chú ý di chuyển vào làn đường khẩn cấp an toàn. Không nhìn trực diện vào đèn pha xe đi ngược chiều Để tránh bị chói mắt và mất tập trung, tài xế không nên nhìn trực tiếp vào đèn pha của xe đi ngược chiều. Nếu bị chói quá, hãy giảm tốc độ và chớp mắt liên tục để giữ tỉnh táo. Bên cạnh đó, tập trung quan sát đường phía trước hoặc chếch về phía lề đường để tránh gây nguy hiểm. Minh Phương(tổng hợp)