Những điều cần biết về ung thư vòm họng

Chẩn đoán ung thư vòm họng bằng cách nào?

Ung thư vòm họng có thể không được phát hiện ra cho tới khi gây ra vấn đề sức khỏe khiến người bệnh phải đi khám. Đôi khi những thay đổi bất thường có thể được phát hiện một cách tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khám răng miệng. Khi đó bạn có thể được giới thiệu đến khám bác sĩ chuyên khoa tai-mũi-họng hoặc bác sĩ phẫu thuật vùng đầu-cổ.

Bác sĩ sẽ hỏi các câu hỏi về tình trạng sức khỏe của bạn và khám lâm sàng. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ ung thư, bác sĩ sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm để kiểm tra. Các xét nghiệm, đánh giá có thể bao gồm:

Khám tổng quát vùng đầu-cổ

Bác sĩ sẽ kiểm tra một cách toàn diện vùng đầu cổ để phát hiện những vị trí có bất thường. Hạch to bất thường vùng cổ là dấu hiệu quan trọng của ung thư cần được kiểm tra. Vòm họng là một vùng khó kiểm tra vì nằm ở sâu, do vậy bác sĩ sẽ cần sử dụng các dụng cụ hỗ trợ như gương, đèn và/hoặc một ống soi đặc biệt có gắn đèn để quan sát.

Sinh thiết

Bác sĩ sẽ tiến hành lấy một mẫu mô nhỏ ở vị trí nghi ngờ là ung thư. Mẫu mô này sẽ được kiểm tra dưới kính hiển vi để phát hiện tế bào ung thư. Đây là xét nghiệm quan trọng nhất để khẳng định một người có bị ung thư hay không.