Những điều cần biết về Glutathione – Thành phần quan trọng cho cơ thể và sắc đẹp

Vậy có mấy loại Glutathione, tính chất và nguồn gốc của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả khi sử dụng, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp.

Nguồn gốc và cơ chế hoạt động của của Glutathione

Theo PGS. TS. BS.Hoàng Cao Sạ, công tác tại trường Đại học Y tế Công Cộng, Glutathione có rất nhiều tác dụng. Glutathionelà một chất được sản xuất tự nhiên bởi gan. Nó cũng được tìm thấy trong trái cây, rau và thịt. Đây là một tripetide nội sinh, được coi như kho dự trữ các chất chống oxy hóa, xuất hiện trong tất cả các tế bào động vật và được tổng hợp từ tế bào bằng 3 amin, bao gồm cysteine, glutamic và glycine. Glutathione tham gia vào nhiều quá trình trong cơ thể, bao gồm xây dựng, sửa chữa mô, tạo ra các hóa chất và protein cần thiết cho cơ thể và hệ thống miễn dịch.

Glutathione là thành phần quan trọng của cơ thể. ‎Nguồn: Internet

Bản chất hoạt động củaglutathionelà giúp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, thông qua việc tham gia trực tiếp vào quá trình trung hòa cácgốc tự do. Nó cung cấp 2 điện tích âm và 1 điện tích dương cho các gốc tự do thiếu điện tích tương ứng, từ đó hỗ trợ ngăn chặn sự sản sinh hàng loạt của các gốc tự do.Bên cạnh đó,Glutathionecòn tham gia vào quá trình tái tạo vitamin C, vitamin E và ngược lại. Chính phản ứng này giúp sản sinh ra các điện tích để tác dụng với các gốc tự do, chống oxy hóa.

Khi vào trong cơ thể, nó sẽ hút lấy các gốc tự do, các loại kim loại nặng và độc tố được hấp thụ mỗi ngày qua da, hơi thở, nước uống, thực phẩm để kích thích đào thải chúng ra khỏi cơ thể, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Cơ thể có thể tự sản sinh và tái chế được Glutathione, trong trường hợp nếu không được tái chế thì cơ thể sẽ gặp phải tình trạng quá tải với chất độc, dẫn tới mức vỡ cân bằng.

Phân loại Glutathinone, loại nào tốt nhất cho cơ thể?

Glutathione được biết đến ở 2 dạng hoạt động chính là