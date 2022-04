Những điều cần biết trước khi học lái xe ô tô

Luôn thắt dây an toàn khi lái xe ô tô

Một việc làm quan trọng nữa trước khi lái xe là luôn thắt dây an toàn. Bạn nên thắt dây an toàn cho mình trước khi vận hành xe đồng thời nhắc nhở người bên cạnh đeo dây an toàn (đặc biệt là trẻ em). Việc thắt dây an toàn sẽ bảo vệ bạn và giúp giảm tỉ lệ thương vong nếu không may có tai nạn xảy ra. Việc thắt dây an toàn khi lái xe cũng là một điều bắt buộc và bạn nên thực hiện để tránh khỏi những vé phạt không nên có từ cảnh sát giao thông.

Không lái xe ô tô khi đã uống rượu, bia