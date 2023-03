Những điều bố mẹ nên nói với trẻ về tình yêu

Tạo mối quan hệ tôn trọng nhau

Phyllis L. Fagell - cố vấn trường học tại Trường Sheridan ở Washington chia sẻ về câu chuyện khi Melissa (14 tuổi) mới chia tay bạn trai. Khi đó, nữ sinh này không hiểu tại sao người yêu mình dần mất hứng thú.

Là cố vấn trường học của Melissa vào thời điểm đó, bà Fagell đã lắng nghe những tâm sự từ học sinh của mình. Khi đó, Melissa khóc và hỏi rằng, em đã làm gì sai. Nữ sinh này lo rằng, liệu có phải do em đã nhắn tin cho bạn trai quá nhiều? Hoặc, em có làm bạn trai xấu hổ khi trang trí tủ đồ của người yêu?

Bà Fagell cho biết thường nhận được nhiều câu hỏi từ học sinh, không chỉ khi các em phải lòng ai đó, hay cha mẹ trẻ sắp ly hôn. Trẻ thường đặt câu hỏi về các mối quan hệ. Những câu hỏi phổ biến gồm: Làm thế nào để biết liệu ai đó thích mình? Nếu một chàng trai sắp chia tay, liệu phái nữ có nên làm điều đó trước không?

“Tôi lớn lên trong những bộ phim hài lãng mạn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng, tình yêu thường âm thầm nảy nở từ tình bạn. Những ảnh hưởng của phương tiện truyền thông ngày nay có thể khác, nhưng kết quả thì tương tự nhau. Nếu chúng ta không dạy con mình về tình yêu thương, thế giới bên ngoài sẽ làm điều đó thay chúng ta”, nữ chuyên gia chia sẻ.

Ông Richard Weissbourd - một nhà tâm lý học trẻ em tại Harvard và là tác giả của cuốn sách “The Father We Mean to Be”, đã kêu gọi người lớn dạy bọn trẻ cách tạo ra mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và lâu dài.

“Chúng ta dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho mọi việc, nhưng lại không làm gì để chuẩn bị cho tình yêu của trẻ. Chúng ta đã tạo ra khoảng trống mà tivi, phim và video lấp đầy và có rất nhiều ý tưởng non nớt về tình yêu”, ông Weissbourd chia sẻ.



Phụ huynh nên chia sẻ những trải nghiệm của mình về tình yêu. Ảnh minh họa.