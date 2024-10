Những điểm thú vị trên siêu xe McLaren W1 vừa ra mắt, dùng in 3D làm phuộc

Mẫu siêu xe McLaren W1 có giá lên tới 52 tỷ đồng vừa ra mắt được đánh giá cao nhờ hiệu năng ấn tượng cùng nhiều điểm mới đáng chú ý. Sau khi ra mắt mẫu P1 vào năm 2013 và nhanh chóng dừng sản xuất vào năm 2015, McLaren đã không có bất kỳ mẫu xe nào “kế nhiệm”. Phải tới ngày 6/10 vừa qua, hãng siêu xe Anh quốc mới ra mắt mẫu W1 với số lượng giới hạn 399 chiếc trên toàn thế giới. Mặc dù có giá lên tới 2,1 triệu USD (tương đương 52 tỷ VNĐ), tất cả xe đều đã bán hết trước khi ra mắt. Ngoài một số nâng cấp về thiết kế và hiệu năng ấn tượng hơn, McLaren W1 còn gây chú ý nhờ nhiều điểm mới. Dưới đây là 10 điểm thú vị trên mẫu siêu xe bản giới hạn này, được thống kê bởi trang tin Carscoops. Hệ thống treo làm bằng công nghệ in 3D Một số hãng xe đã sử dụng công nghệ in 3D nhưng chủ yếu để sản xuất các chi tiết trang trí, nhưng công nghệ này gần đây đã phát triển để có thể làm ra các bộ phận cơ khí cho xe hơi. McLaren W1 không ngoại lệ khi hệ thống treo của xe dùng công nghệ này và được làm bằng kim loại. Nút đề nổ Start/Stop đặt trên trần xe Đây không phải lần đầu thương hiệu siêu xe Anh quốc đặt nút đề nổ Start/Stop trên trần xe, bởi mẫu McLaren Senna của hãng đã mang thiết kế này. Tuy nhiên, mẫu W1 đã áp dụng thiết kế này để giảm hệ thống mở cửa truyền thống đặt trên táp-pi cửa. Cửa mở kiểu cánh chim Cửa cánh bướm (butterfly) vốn là nét đặc trưng của McLaren kể từ mẫu F1 sản xuất cách đây 30 năm. Dù vẫn áp dụng trên một số mẫu xe mới của hãng như 750S hay 765LT bản mui cứng nhưng hãng xe này mới đây đã mang đến “làn gió” mới khi áp dụng loại cửa giống như loại cửa cánh chim (gull-wing) nhưng đặt tên là anhedral. Loại cửa này có phần bản lề nằm trên mui xe, giúp người lái ra vào xe thuận tiện hơn đồng thời tối ưu tính khí động học cho xe. Sử dụng số lùi điện E-Reverse McLaren W1 được trang bị hộp số ly hợp kép tám cấp thay cho hộp số bảy cấp trên mẫu P1 tiền nhiệm. Nhưng một điểm khác biệt lớn nữa của mẫu xe này là hệ truyền động sử dụng năng lượng điện kèm với động cơ V8, với tên gọi E-Reverse (số lùi điện) đã áp dụng trên mẫu McLaren Artura. Khi vào số lùi, động cơ điện đặt phía trước sẽ chuyển mô-men xoắn tới bánh xe để chiếc xe di chuyển lùi. Hệ thống lái trợ lực thủy lực Một trong những điểm thú vị đáng quan tâm trên McLaren W1 không chỉ ở hiệu năng, bởi siêu xe này vẫn sử dụng hệ thống lái trợ lực thủy lực để mang lại cảm giác lái thuần túy và chân thực nhất có thể - trong khi nhiều hãng xe đối thủ đã chuyển sang hệ thống lái trợ lực điện. Khung ghế ngồi liền khối với thân xe Thay vì làm ghế ngồi tách rời với thân xe như truyền thống, McLaren W1 khiến nhiều người bất ngờ khi cố định ghế ngồi và khung liền khối của xe, giúp chiều dài xe giảm 71 mm. Bàn đạp của xe cũng có thể di chuyển vị trí để người lái thoải mái vận hành xe. Vô-lăng chỉ có hai nút bấm Dựa trên những thành tích trên đường đua Công thức 1 (F1) và kết hợp với công nghệ từ McLaren, siêu xe bản giới hạn mới đã lược bỏ rất nhiều nút bấm trên vô-lăng và chỉ để lại một nút bấm cho chế độ E-Boost cùng một nút bấm kích hoạt Hệ thống giảm lực cản (DRS). Trong khi đó, Mercedes hay Aston Martin - đối thủ của McLaren - thường đặt nhiều nút bấm trên vô-lăng xe. Không có khoang chứa hành lý nhưng có chỗ để mũ bảo hiểm Không gian khoang hành lý không dành cho những mẫu siêu xe như W1 do đây không phải mẫu xe dành cho các cung đường dài. Tuy nhiên, nhà sản xuất lại trang bị một khoang chứa mũ bảo hiểm phía sau ghế ngồi. Thể tích khoang này cũng có thể chứa một túi xách nhỏ gọn. Sử dụng công nghệ từ những mẫu SUV cỡ lớn Gương chiếu hậu dạng kỹ thuật số thường dùng trong các mẫu SUV cỡ lớn hoặc bán tải nhằm giúp người lái thuận tiện quan sát khi vướng tầm nhìn trong xe. Công nghệ này cũng được McLaren áp dụng trên mẫu xe mới do tầm nhìn có thể bị hạn chế khi cánh gió nâng lên. Thiết kế động cơ để tối ưu tính khí động học Mọi bề mặt trên McLaren W1 từ mui xe đến gầm xe đều được tối ưu hóa để cải thiện tính khí động học. Ngay cả vị trí đặt động cơ cũng được tính toán kỹ lưỡng, các kỹ sư đã động cơ nghiêng 3 độ để tăng tính khí động học. Theo Carscoops Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!