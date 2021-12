Những điểm khó quên và khó hiểu trên thị trường địa ốc 2021

Your browser does not support the audio element.

Cuộc đấu giá vô tiền khoáng hậu, xác lập kỷ lục mới về giá đất

Một từ khóa nổi bật nhất khi nói về thị trường địa ốc năm 2021 đó là "đấu giá đất Thủ Thiêm". Cuộc đấu giá được coi là "vô tiền khoáng hậu" khi mức giá thắng lên đến gần 2,5 tỷ đồng/m2 - đắt hơn so với nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Người thắng cuộc là một đại gia nổi tiếng với những sản phẩm bất động sản cực kỳ đắt đỏ - ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cận cảnh lô "đất vàng" ở Thủ Thiêm được bán đấu giá hơn 2,4 tỷ đồng/m2 (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngay sau khi thông tin về cuộc đấu giá ầm ĩ trên các phương tiện đại chúng, nhiều người còn ví vụ đấu giá với mức giá kỷ lục như "cơn địa chấn" với thị trường. Bên cạnh mặt tích cực khi ngân sách thu về một khoản "khổng lồ" thì vẫn còn nhiều lo ngại về những tác động tiêu cực của vụ đấu giá đất lên thị trường nói chung.

Bộ Xây dựng mới đây cũng nhắc đến một số trường hợp giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Có trường hợp cao bất thường tác động tiêu cực đối với thị trường nhà ở.

Trước thông tin về vụ đấu giá kỷ lục này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện 1767 về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua. Theo đó yêu cầu các bộ ngành có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Sốt đất từ Bắc vào Nam

Đầu năm 2021, thị trường xôn xao về những cơn sốt đất bùng phát trên diện rộng khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Đến gần cuối năm, cơn sốt đất một lần nữa lại trở lại.

Còn nhớ, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hiện tượng giá đất tăng xuất hiện tại nhiều địa phương, giá đất tăng tạo ra những cơn sóng sốt đất khó tin. Đất đai sôi sục khắp nơi, giá tăng chóng mặt, trung bình tăng 10% sau mỗi tháng. Cục bộ một số nơi tăng 2-3 lần chỉ trong 1-2 tháng.