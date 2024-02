Những điểm đến ‘xuyên không' đẹp mê đắm ở Hong Kong

Dù cùng nằm trong làng Ngong Ping, Đại Nhĩ Sơn, nhưng phần lớn du khách chỉ biết đến Tượng Phật Lớn và đến đây chiêm bái rồi xuống núi. Con đường Tâm Kinh nằm khuất phía sau, cách một con đường mòn nhỏ dài gần 1km, hai bên phong cảnh thanh tĩnh, không ồn ào như khung cảnh thường thấy ở Hong Kong. Để đến được đây, thông thường, du khách sẽ đi cáp treo vượt biển ,vượt núi lên Đại Nhĩ Sơn, vào làng Ngong Ping, ngắm tượng phật và đi bộ theo chỉ dẫn.

Tham quan, vãn cảnh, để lòng tĩnh lại là cách nhiều người dân địa phương và khách du lịch trải nghiệm với con đường Tâm Kinh. Tuy nhiên, cũng không ít bạn trẻ thích hóa thân thành những nhân vật cổ trang và lấy nơi đây làm bối cảnh để quay phim, chụp ảnh.

Miếu Xa Công

Du khách Việt Nam đến Hong Kong thường sẽ được đưa đến miếu Huỳnh Đại Tiên, nơi được mệnh danh là chốn tâm linh huyền bí của hòn ngọc viễn đông này. Cũng bởi vậy, nơi đây vô cùng đông đúc và ồn ào. Ngược lại, Miếu Xa Công nằm tại Sa Điền, Tân Giới, xa trung tâm và thường chỉ có người dân địa phương đến đây cầu nguyện, nên rất tĩnh lặng và đem đến trọn vẹn cảm giác của một ngôi miếu cổ kính, trầm mặc, hương xưa. Miếu Xa Công được xây dựng vào khoảng năm 1629, trải qua nhiều năm trùng tu, nay là một trong những điểm đến cầu bình an của người dân Hong Kong.

Miếu Xa Công nằm xa trung tâm Hong Kong, tĩnh lặng và người đến đây chủ yếu là người dân địa phương.

Chong chóng với nhiều kiểu, loại khác nhau được bày ở khắp nơi.

Người dân thường đến đây cầu bình an.

Điểm khiến Miếu Xa Công đặc biệt trong mắt người lữ khách, ngoài nét cổ kính, còn là sự hiện diện của hàng trăm những chiếc chong chóng với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Chỉ một cơn gió đến, những chiếc chong chóng này đồng loạt quay, tạo nên cảnh tượng vô cùng độc đáo.

Làm gì ở Miếu Xa Công?

Đừng quên mua một chiếc chong chóng nhỏ để cầu bình an, may mắn.

Ngoài việc dâng hương, cầu bình an, du khách có thể xin quẻ xăm. Đặc biệt, chong chóng ở đây được coi là vật đem lại may mắn, do đó, mua một chiếc chong chóng làm kỷ niệm và cầu một chút vận may cũng là điều nên làm ở Miếu Xa Công. Theo người dân địa phương, bạn phải bảo quản chiếc chong chóng thật kỹ, đừng để ai đụng vào, nếu không những điều may mắn sẽ chuyển sang người khác.