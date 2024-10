Những điểm check-in ‘ma quái’ nhất dịp halloween ở Hà Nội

Halloween (31/10) đang được nhiều bạn trẻ mong chờ. Năm nay, tại Hà Nội có rất nhiều địa điểm trang trí theo phong cách “ma quái” và rùng rợn, để người dân có thể thỏa sức check-in. Không khí halloween trên phố cổ Hà Nội. Dịp halloween, phố Hàng Mã ở quận Hoàn Kiếm luôn là điểm đến check-in hàng đầu của giới trẻ và du khách.

Năm nay phố Hàng Mã được trang trí theo phong cách vô cùng rực rỡ với bí ngô ma quái, phù thủy, nhện độc…

Những phong cách ma quái đa sắc màu. Các sản phẩm halloween tại phố Hàng Mã được du khách đánh giá là đa dạng và cập nhật liên tục, phù hợp với thị hiếu.

Liền kề phố Hàng Mã là phố Lương Văn Can cũng nổi tiếng về đồ chơi halloween.

Trong những ngày gần sát dịp halloween, phố Lương Văn Can khoác lên mình một diện mạo cực kỳ thu hút.

Năm nay người dân cũng có thể đến trải nghiệm không gian halloween tại Thuỷ Cung Lotte World Aquarium, quận Tây Hồ. Bên cạnh các con phố và trung tâm thương mại, nhiều quán cà phê tại Hà Nội cũng trang trí theo phong cách rùng rợn để kịp “bắt trend” halloween. Nguồn: Nona Cafe & Boardgame.

Mặc dù không khí halloween vô cùng rực rỡ và màu sắc, nhưng ông Hoàng Đoàn (tiểu thương phố Hàng Mã) cho hay năm nay lượng du khách đến phố Hàng Mã mua sắm và check-in giảm đến 80%.

Chị Thư Hoa (phố Hàng Mã) cũng cho biết, lượng công ty, doanh nghiệp đặt hàng và thuê trang trí halloween cũng không được nhiều, do ảnh hưởng của bão lũ và kinh tế khó khăn.

Halloween là lễ hội hóa trang, có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Nhiều năm gần đây, lễ hội này đã du nhập vào Việt Nam và trở thành một dịp để mọi người, đặc biệt là giới trẻ, vui chơi, giải trí. Không giống như phương Tây với truyền thống xin kẹo “trick-or-treat”, halloween ở Hà Nội thiên về vui chơi, giải trí. Mọi người thường hóa trang thành các nhân vật ma quái, kinh dị, tham gia các bữa tiệc hóa trang, hay đơn giản là dạo phố để check-in cảm nhận không khí sôi động, náo nhiệt. Kim Thảo