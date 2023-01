Những điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2023 trên cả nước

Thời gian bắn 15 phút và lúc 0h ngày 22.1.2023 (tức 0h ngày mồng 1 Tết Quý Mão).



Thành phố Hải Phòng

Thành phố hoa phượng đỏ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại 12 điểm, bao gồm: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố, Bờ hồ An Biên, Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, Trung tâm hành chính huyện Kiến Thụy, Bờ hồ Hạnh phúc, Trung tâm hành chính quận Đồ Sơn, Sân vận động huyện An Lão, Khu công nghiệp VSIP, Khu di tích Đền Trạng Trình, Sân vận động huyện Tiên Lãng, Sân vận động huyện An Dương và Khu cầu Cảng Cát Bà.

Thời gian bắn pháo hoa bắt đầu từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023. Ở mỗi điểm, thành phố sẽ bắn 500 quả pháo tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

Tỉnh Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch bắn pháo hoa tại 15 điểm để chào mừng Tết Quý Mão. Các điểm bắn gồm Hồ công viên thành phố Uông Bí, Khu đô thị Xuân Lãm, Cầu ngầm Tiên Yên, Cảng tàu Quốc tế Ao Tiên Vân Đồn, Khu 5 phường Hoành Bồ - TP. Hạ Long, Tượng đài anh hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc, Quảng trường 12.11, bãi tắm công cộng Vịnh Bái Tử Long, Sân vận động Quảng Yên, Thị trấn Cô Tô, Quảng trường 25.12 Bình Liêu, Khu 7 thị trấn Ba Chẽ và Cầu Hà Cối.

Tỉnh Hà Giang

Hà Giang sẽ bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức tại sân Trạm phát sóng truyền hình Núi Cấm, thời gian từ 0 giờ 00 phút – 0 giờ 15 phút ngày 22.1.2023 (tức ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023).

Tại Thừa Thiên Huế

Tết Quý Mão 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm: TP. Huế (1.000 quả), huyện Phong Điền (500 quả) và huyện Phú Lộc (500 quả). Thời gian tổ chức bắn từ 0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 1 năm 2023.

Tại Lâm Đồng