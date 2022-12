Những 'dị nhân' có mũi siêu dài phá vỡ mọi quy luật thông thường

Người đàn ông Yorkshire, Anh làm nghề biểu diễn xiếc, với chiếc mũi vừa to vừa dài, được nhiều người yêu mến. Bên trong bảo tàng tượng sáp Ripley's Believe It or Not ở London, Anh có một hình tượng của Thomas Wedders khiến ông càng nổi tiếng và trở nên 'bất tử'.

Có những tài liệu lịch sử cho rằng Thomas Wedders sinh vào những năm 1770, thành viên một gánh xiếc lưu động. Ông sở hữu chiếc mũi siêu dài, khoảng 19 cm.