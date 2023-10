Những dấu lặng miền sơn cước: Một huyện có 200 trẻ không cha

“Trước đây, con gái đi làm xa, quen biết và yêu đương với bạn trai, tức cha của Sangu bây giờ. Dù biết lấy người cùng họ hàng là điều sai trái, nhưng hai đứa vẫn kiên quyết bỏ trốn, thuê nhà trọ sống cùng nhau, mặc cho cộng đồng và dòng họ không chấp thuận, ngăn cấm”, ông Ha My thở dài.

Đi theo người dẫn đường cũng là trưởng thôn Bockabang - ông Ha Sách, chúng tôi đến nhà ông Ha My (45 tuổi), dân tộc K’ho. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh người đàn ông lam lũ đang hí hoáy dưới ruộng lúa. Dù mệt nhưng ông vẫn chào đón khách đến chơi với nụ cười niềm nở trên môi. Ông Ha My và vợ sống cùng cháu trai tên KaSá Sangu (gần 3 tuổi) trong ngôi nhà nhỏ cuối thôn. Được biết, con gái ông là Ra Kh (SN 2003) hiện đang tha hương kiếm sống vì trót lỡ có con với người con trai cùng huyết thống.

Những ngày cuối tháng 9, chúng tôi vượt chặng đường dài 44km từ TP.Đà Lạt đến xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng dưới thời tiết mưa lạnh do áp thấp nhiệt đới. Chúng tôi ghé thăm Bockabang, thôn đặc biệt khó khăn tại xã Tu Tra. Được nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cũng có sự thay đổi rõ nét. Tuy nhiên, ở đây vẫn phải chứng kiến những hệ lụy đáng buồn từ vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tồn tại trong cộng đồng, dòng họ.

Sự việc xảy ra khiến gia đình ông rất buồn lòng. Năm 17 tuổi, con gái Ra Kh có bầu rồi sinh ra Sangu. Do chưa đủ tuổi nên cả hai không làm được giấy đăng ký kết hôn. Sống chung một thời gian, hai người bỏ nhau. "Con gái vốn chịu khó, không muốn cha mẹ lo lắng thêm nên gửi con ở đây, ngày ngày đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con. Điều đáng buồn nhất là cha của Sangu, do không chịu được áp lực từ phía dòng họ, gia đình đã bỏ rơi, cắt đứt liên lạc với vợ con hơn 2 năm nay”, ông Ha My rầu rĩ.

Tương tự, bà Ma Dâu (62 tuổi, người dân tộc K’ho, trú thôn Kambutte, xã Tu Tra) là trường hợp sinh con ngoài giá thú mà chúng tôi vô tình được gặp. Trong cuộc nói chuyện, thoạt đầu người phụ nữ lớn tuổi né tránh kể về mình, nhưng sau đó Ma Dâu cũng dần cởi mở.

Theo bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Tra, xã đã tích cực, chủ động đẩy mạnh việc tuyên truyền chị em phụ nữ, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, phát thông tin trên loa, đài, nhiều kênh khác nhau về những hệ lụy, hậu quả của vấn nạn trên.

Theo bà Ma Dâu, năm 41 tuổi, bà có bầu với một người đàn ông dân tộc Ch’rao, sinh con gái đặt tên là MaK. Thế nhưng, cha của MaK lại không nhận con. Vừa xấu hổ vì bị người trong làng dị nghị, vừa buồn vì gặp phải một người đàn ông tệ bạc, Ma Dâu chỉ biết lủi thủi, trốn trong nhà.

“Cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả lắm, hằng ngày đi chăn bò để kiếm tiền mua gạo, mua đồ ăn... nuôi MaK. Do không đủ tiền cho con đi học, tôi dẫn MaK đi chăn bò theo”. Ma Dâu đưa mắt nhìn xa xăm, như đang mường tượng về tương lai mù mịt của con gái.