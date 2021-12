Những dấu hiệu và triệu chứng của ung thư đại trực tràng là gì?

Your browser does not support the audio element.

Trên thực tế, nhiều triệu chứng của ung thư đại trực tràng cũng có thể do các vấn đề khác gây ra, chẳng hạn như nhiễm trùng, bệnh trĩ, hội chứng ruột kích thích hoặc bệnh viêm ruột.

Điều quan trọng là phải kiểm tra nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào sau đây. Trong nhiều trường hợp, những người có các triệu chứng này không bị ung thư. Nhưng bạn nên nói chuyện với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số chúng để có thể tìm ra nguyên nhân và điều trị.