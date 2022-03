Những dấu ấn ngọt ngào của lễ trao giải Oscar ngày trở lại

Cô bé đang học năm cuối cấp ba và phát hiện mình có niềm đam mê bỏng cháy với ca hát. Ruby và gia đình bị giằng xé giữa nhiều lựa chọn tương lai. Đó có thể là cơ hội để cô bé theo đuổi đam mê, nhưng cũng có thể là nguy cơ xé tan gia đình nhỏ.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên khiếm thính vào vai chính và có các đoạn hội thoại phong phú bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tác phẩm điện ảnh này được đánh giá là một bước ngoặt trong việc đại diện cho người khuyết tật.

Tác phẩm có sự mới mẻ khi khám phá cuộc sống của cộng đồng người khiếm thính và lắng đọng nhờ màn hóa thân ấn tượng của Marlee Matlin cùng Troy Kotsur. Chủ đề gia đình vốn phổ biến trong điện ảnh Hollywood, tuy nhiên "CODA" lại trở nên đặc biệt hơn hết thảy, do bộ phim khai thác câu chuyện về những gia đình có khiếm khuyết - vấn đề hiếm khi được đưa lên màn ảnh rộng tại Mỹ - một cách nhẹ nhàng, ít bi lụy và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem.

Ở chiều ngược lại, "The Power of the Dog" trở thành phim nhận nhiều đề cử nhất mùa giải, nhưng số lần được xướng tên lên bục vinh quang rất hiếm hoi. Cụ thể, bộ phim của nữ đạo diễn Jane Campion nhận đến 12 đề cử, nhưng chung cuộc mang về chỉ một giải - đó là "Đạo diễn xuất sắc nhất."

Mặc dù vậy, Jane Campion vẫn đi vào lịch sử điện ảnh thế giới khi là nhà làm phim nữ đầu tiên hai lần đoạt giải thưởng danh giá này của Oscar, trước đó là với bộ phim "The Piano" (năm 1993).

Ca khúc "No Time to Die" của tập phim mới nhất cùng tên về điệp viên 007 do Billie Eilish (phải) và Finneas O'Connell sáng tác đã trở thành "Ca khúc trong phim hay nhất" nhận tượng vàng Oscar 2022. (Ảnh: AFP/TTXVN) Ca khúc "No Time to Die" của tập phim mới nhất cùng tên về điệp viên 007 do Billie Eilish (phải) và Finneas O'Connell sáng tác đã trở thành "Ca khúc trong phim hay nhất" nhận tượng vàng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên thực tế, nữ đạo diễn người New Zealand đã chứng minh bà không có đối thủ sau khi giành chiến thắng tại hầu hết giải thưởng tiền Oscar cho vai trò đạo diễn của "The Power of the Dog," từ Critics' Choice Awards, Quả cầu Vàng (Mỹ) cho đến cả BAFTA (Anh).

Cả "CODA" và "The Power of the Dog" đều cho thấy sức mạnh của những bộ phim phát hành trực tuyến khi đến với công chúng từ nền tảng này. Nếu như "The Power of the Dog" do Netflix phát hành, thì "CODA" do Apple TV+ giới thiệu.