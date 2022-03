Những đám mây hình sóng hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời châu Âu

Tuy nhiên, chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, mất hình dạng rất nhanh so với các loại mây khác. Cũng chính vì điều này khiến cho hiện tượng mây hình sóng trở thành cảnh tượng hiếm gặp trong tự nhiên.

Sự bất ổn định Kelvin – Helmholtz là một hiện tượng khoa học không chỉ xảy ra trên Trái đất. Điểm đỏ của Sao Mộc là một ví dụ về sự không ổn định Kelvin – Helmholtz.

Danh hoạ Van Gogh từng miêu tả những đám mây cuồn cuộn hình sóng biển trong bức tranh nổi tiếng của ông có tên Đêm đầy sao 'The Starry Night'. Bức vẽ do ông thực hiện vào năm 1889, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật hiện đại New York, Mỹ.

Hoàng Dung (lược dịch)