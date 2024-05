Những đại gia Việt ngồi yên cũng thu về hàng trăm tỷ tiền mặt

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) báo cáo có hơn 39.800 tỷ đồng (gần 1,6 tỷ USD) tiền mặt, các khoản tương đương tiền và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng mạnh so với mức 25.000 tỷ đồng hồi đầu năm 2023.

Ông lớn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận lượng tiền và các khoản tương đương tiền tới cuối quý I/2024 đạt gần 34.700 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với đầu năm. Thế nhưng, lãi từ tiền gửi giảm hơn 20%, xuống còn 422 tỷ đồng.

Nhiều "ông lớn" cũng ghi nhận lượng tiền gửi tại ngân hàng và đầu tư vào trái phiếu ở mức rất cao. Thế Giới Di Động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài với hơn 29.300 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Tiền gửi ngân hàng của đại gia ngành bia Sabeco (SAB) cuối quý I/2024 tăng 5,2% so với cùng kỳ, lên gần 21.410 tỷ đồng, nhưng lãi thu về 273 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Tập đoàn FPT của ông Trương Gia Bình có lượng tiền gửi tới cuối quý I đạt hơn 24.500 tỷ đồng nhưng lãi giảm 15% so với cùng kỳ.

Nhóm bất động sản suy giảm

Một số doanh nghiệp khác ghi nhận lượng tiền mặt lớn gồm: Petrolimex (PLX), PV OIL (OIL), PTSC (PVS), Vinhomes (VHM),... Tổng cộng, 15 doanh nghiệp đứng đầu "ôm" khoảng 18 tỷ USD tiền mặt, trong đó nhiều "ông lớn" nắm giữ hơn 1 tỷ USD mỗi doanh nghiệp.

Có thể thấy, những doanh nghiệp nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán và ghi nhận sự tăng trưởng chủ yếu thuộc nhóm dầu khí, bán lẻ và tài chính. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản ghi nhận tiền mặt suy giảm.