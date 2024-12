Những đặc tính dược liệu của nấm giúp tim khỏe mạnh

Nấm chứa hàm lượng calo thấp, không có chất béo và không có cholesterol. Nấm tốt cho sức khỏe và tốt cho tim mạch. Ảnh - AI: Ngọc Thùy Bác sĩ dinh dưỡng Narang tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, Delhi (Ấn Độ) – cho biết, nấm có thể tăng cường khả năng miễn dịch và quan trọng hơn là hỗ trợ chức năng tim. Nấm chứa ít calo, không có chất béo và không có cholesterol, là lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch, bác sĩ dinh dưỡng Narang cũng khuyên chúng ta nên sử dụng nấm trong thói quen dinh dưỡng hằng ngày. Trong nấm có những đặc tính dược liệu gì? Chất chống oxy hóa: Nấm chứa chất chống oxy hóa mạnh như ergothioneine và glutathione, có tác dụng chống lại stress oxy hóa (tổn thương do các gốc tự do gây ra), tình trạng viêm và do đó có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh do viêm mạn tính, bao gồm viêm khớp, bệnh tim và tiểu đường. Tăng cường miễn dịch: Nấm chứa beta-glucan, một loại hợp chất kích thích hoạt động của tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Các loại như nầm hương và maitake (nấm khiêu vũ) đặc biệt nổi tiếng vì đặc tính tăng cường miễn dịch. Bảo vệ tim: Nấm có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch theo nhiều cách. Chúng có hàm lượng natri thấp tự nhiên và chứa các hợp chất có thể giúp hạ thấp mức cholesterol. Kali trong nấm giúp điều hòa huyết áp, trong khi hàm lượng chất xơ của chúng giúp giảm lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) hoặc cholesterol xấu. Quản lý cân nặng: Với lượng calo thấp và mật độ dinh dưỡng cao, nấm là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn kiểm soát cân nặng. Hàm lượng chất xơ và protein của nấm tạo cảm giác no, giảm cơn đói và lượng calo nạp vào. Sức khỏe đường ruột: Chất xơ trong nấm hoạt động như một prebiotic, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh là điều cần thiết cho quá trình tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng và khả năng miễn dịch nói chung. Chức năng nhận thức: Nấm giàu ergothioneine, một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào não khỏi bị tổn thương và có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Sử dụng thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Quản lý bệnh tiểu đường: Nấm có chỉ số đường huyết thấp (tốc độ phân hủy đường trong cơ thể) và chứa các hợp chất có thể cải thiện độ nhạy insulin. Chúng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu cho những người mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cân bằng vi chất dinh dưỡng: Nấm giàu vitamin B như riboflavin (B2), niacin (B3) và axit pantothenic (B5), hỗ trợ sản xuất năng lượng, chức năng não và hình thành các tế bào hồng cầu. Một số loại, như nấm nút trắng, có thể được tăng cường vitamin D khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc tia UV, khiến chúng trở thành một trong số ít nguồn không phải động vật cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng này. Chúng cung cấp selen cần thiết để ngăn chặn tổn thương tế bào, đồng và phốt pho cho xương và mô liên kết khỏe mạnh.