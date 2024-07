Những cuộc xâm lược thất bại trong lịch sử thế giới

Khi đang trong men say chiến thắng, Napoleon đã dẫn đầu đội quân vĩ đại gồm khoảng 450.000 - 600.000 người tiến đánh Nga. Trong khi đó, phía Nga có khoảng 200.000 binh lính và tránh hầu hết các cuộc đụng độ trực tiếp với đội quân của Napoleon. Do không chuẩn bị kỹ lưỡng quân nhu do mạo hiểm sẽ có một chiến thắng quân sự nhanh chóng không kéo dài quá 3 tuần nên quân đội của Napoleon gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, Nga đã quyết định dừng chiến đấu và phá sạch mùa màng cùng quân nhu khi rút đi, đánh lừa quân đội Napoleon tiến sâu hơn vào những khu rừng, đầm lầy và những đồng cỏ mênh mông. Do thiếu lương thực, thuốc men... nên khoảng 5.000 binh sĩ của Napoleon chết mỗi ngày do bệnh tật, tự vẫn và trong số đó có cả lính đào ngũ. Thêm vào đó, đàn ngựa của Napoleon cũng chết với tốc độ 50 con/km với nguyên nhân chính là do ăn uống mất vệ sinh. Thời tiết không thuận lợi cũng là một trong những lý do khiến quân đội Napoleon gặp nhiều bất lợi trong cuộc xâm lược Nga.

Do Nga liên tục rút lui nên Napoleon tiến vào Moscow vào ngày 14/ 9 năm đó nhưng chỉ còn 1/4 quân số. Tuy nhiên, Moscow khi đó cũng thực hiện chính sách "vườn không nhà trống" khiến Napoleon buộc phải rút quân về Pháp vào tháng 10/1812.

Cuộc vây hãm Gibraltar thất bại của Pháp và Tây Ban Nha