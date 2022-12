Những cuộc chia tay tình ái ồn ào năm 2022 của dàn sao Việt

Cả hai tuy chưa đăng kí kết hôn nhưng đã có 12 năm chung sống cùng nhau. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hẹn hò từ năm 2009 và tới năm 2017 mới công khai chuyện tình cảm. Nam diễn viên "Em chưa 18" từng tuyên bố sẽ bên cạnh Cát Phượng cho tới khi bạn gái qua đời, lo hậu sự, sau đó mới tìm người khác.

Khi đóng phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" vào năm 2018, Kiều Minh Tuấn đã thừa nhận phát sinh tình cảm với bạn diễn An Nguy.

Cát Phượng và đàn em kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn đã có 12 năm sống chung cùng nhau (Ảnh: FBNV).

Hương Giang chia tay bạn trai CEO

Mối tình của Hương Giang và Matt Liu xuất phát từ một chương trình hẹn hò. Tuy nhiên, sau 2 năm đồng hành cùng nhau, cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi" trong êm đẹp.

Chiều 19/8, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ chia sẻ: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được! Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you, my special man (Luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em - PV)".

Dưới bài đăng, bạn trai cũ cũng nhắn gửi ngọt ngào đến Hoa hậu: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Đồng thời, Hương Giang cũng lên tiếng bảo vệ bạn trai cũ và phủ nhận không hề có "người thứ ba" xen vào chuyện tình cảm dẫn tới chia tay.