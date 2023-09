Những cột mốc đáng nhớ của Westlife trước thềm lưu diễn tại Việt Nam

Vào tháng 3/2011, Westlife tách khỏi hãng thu âm Syco của Simon Cowell và phát hành album Greatest Hits vào tháng 11/2011, bất chấp những tin đồn rằng Brian sẽ tái hợp, nhưng điều đó đã không xảy ra. Westlife công bố The Greatest Hits Tour hay The Farewell Tour vào ngày 18/10/2011, và tuyên bố tan rã một ngày sau đó.

Tuyên bố có đoạn: “Quyết định này hoàn toàn chân thành và sau khi đã dành cả cuộc đời của chúng tôi cho sự nghiệp, chúng tôi muốn có một kỳ nghỉ thật sự và xem xét các dự án mới. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tuyệt vời này và cũng là một phần của gia đình chúng tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng kể từ khi bắt đầu vào năm 1998, 14 năm sau chúng tôi vẫn thu âm, lưu diễn và có những bản hit cùng nhau. Đó là một giấc mơ trở thành sự thật đối với tất cả chúng tôi. Kian, Mark, Nicky và Shane”.

2012 - 2017: Hoạt động riêng và tin đồn tái hợp

Sau khi nhóm tách ra, cả bốn đều hoạt động solo. Shane đã phát hành 3 album solo: You and Me (2013), Right Here (2015) và Love Always (2017).

Mark phát hành album solo đầu tay Fire vào tháng 10/2015, biểu diễn mở màn cho Mariah Carey và Wet Wet Wet. Anh phát hành album solo thứ hai Christmas vào tháng 12/2017.

Kian phát hành album solo đầu tay Home (2014), trở thành huấn luyện viên của The Voice Ireland và chiến thắng chương trình truyền hình thực tế I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! vào năm 2013.

Nicky phát hành album solo Sunlight vào năm 2016 và đại diện cho Ireland tại Eurovision Song Contest cùng năm, nhưng đáng tiếc là không thể tiến vào chung kết. Anh cũng tham gia chương trình Strictly Come Dancing vào năm 2012.

Trong suốt những năm từ 2011 đến 2017 đã có rất nhiều tin đồn về việc Westlife tái hợp, và mặc dù ban đầu nhóm nói rằng họ sẽ không bao giờ quay lại hoạt động với nhau, nhưng năm tháng trôi qua, các thành viên bắt đầu đưa ra những tín hiệu rằng nhóm sắp quay trở lại.

2018: Westlife tái hợp

Westlife thông báo sẽ tái hợp vào tháng 10/2018, đồng thời tiết lộ rằng nhóm sẽ đi lưu diễn và tung ra các sản phẩm âm nhạc mới. Brian xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Closer rằng anh ấy sẽ không tham gia.

Nhóm phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên Westlife 2.0 vào tháng 1/2019 - Hello My Love, do Ed Sheeran đồng sáng tác. Các thành viên đã biểu diễn bài hát tại Giải thưởng Truyền hình Quốc gia vào năm 2019, phát hành album Spectrum vào tháng 11/2019 và đạt vị trí số 1 ở Anh và Ireland. Ed cũng đồng sáng tác 4 bài hát khác trong album bao gồm Better Man.

Westlife khởi động chuyến lưu diễn The Twenty Tour vào năm 2019.