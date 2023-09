Những công nghệ an toàn cần thiết cho tài xế đưa gia đình đi chơi xa

Một số hệ thống LKAS còn đi kèm với tính năng giữ khoảng cách an toàn (Adaptive Cruise Control - ACC), cho phép duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước mà không cần tác động lên bàn đạp ga và phanh. Khi ACC kết hợp với LKAS, tài xế có thể trải nghiệm một hệ thống hỗ trợ lái tự động một cách an toàn và tiện lợi. Hệ thống LKAS được coi là một bước tiến lớn trong lĩnh vực an toàn giao thông và đã được nhiều hãng xe ô tô trang bị trên các mẫu xe của mình. Tuy nhiên, tài xế vẫn phải giữ tay lái và tập trung lái xe trong mọi tình huống. LKAS chỉ là công nghệ hỗ trợ và không thể thay thế vai trò của tài xế.

4. Hệ thống cảnh báo mệt mỏi:

Hệ thống cảnh báo mệt mỏi trên ô tô (Driver Fatigue Warning System) thường sử dụng một loạt cảm biến trong xe để theo dõi hoạt động và hành vi của tài xế. Các cảm biến này có thể bao gồm camera, cảm biến áp suất hơi, cảm biến vận tốc, cảm biến định vị và cảm biến vận động. Dữ liệu từ các cảm biến này sẽ được phân tích để xác định những biểu hiện mệt mỏi như cúi đầu liên tục, dao động nhanh của vô lăng, thay đổi tốc độ không đều đặn và điều khiển không chính xác.

Lời nhắc tài xế cần nghỉ ngơi với biểu tượng cốc cà phê xuất hiện trên màn hình bảng tap-lô.

Khi hệ thống phát hiện rằng tài xế đang thể hiện dấu hiệu mệt mỏi, nó sẽ kích hoạt cảnh báo dưới dạng rung ghế lái, âm thanh hoặc thông báo trực quan trên màn hình. Một số hệ thống cảnh báo mệt mỏi có thể có tính năng tùy chỉnh để tương thích với sự thoải mái và tình trạng sức khỏe riêng của tài xế.

Hiện nay hệ thống này trước đây thường chỉ xuất hiện trên một số dòng xe cao cấp như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo XC90..., nhưng hiện đã có ở một số dòng xe tầm trung giá dưới 1 tỷ đồng.