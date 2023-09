Những công dụng trị bệnh của rau ngót bạn nên biết

Rau ngót có hàm lượng vitamin A, C cao hơn hẳn so với bưởi, chanh, cam... đây là thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, vận chuyển chất béo, điều chỉnh nồng độ cholesterol và miễn dịch.

Khơi thông nguồn sữa

Thưởng thức rau ngót giúp bà mẹ tăng lượng sữa, điều này do bắt nguồn từ những tác động nội tiết của các hợp chất hoá học sterols có tính chất estrogen.

Rau ngót cũng chứa chất ephedrin tốt cho những người bị cúm.

Giảm nguy cơ viêm nhiễm

Nguồn vitamin C trong lá rau ngót thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi, do đó rau ngót được các nhà khoa học biết đến như là một nguồn cung cấp vitamin C rất cao.

Vitamin C như một hợp chất trong chính cơ thể, cần thiết cho việc việc sản xuất collagen (protein hình sợi để hình thành mô liên kết trong xương), vận chuyển chất béo, vận chuyển điện tử từ một số phản ứng enzyme, nướu răng siêu khỏe mạnh, điều chỉnh nồng độ cholesterol, và miễn dịch...

Ngoài ra, vitamin C trong cơ thể là yếu tố cần thiết để chữa lành vết thương và cải thiện chức năng não, giúp chúng ta đạt được cường độ làm việc tối ưu.

Tăng cường hệ miễn dịch