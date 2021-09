Những con số báo hiệu đại dịch Covid-19 chấm dứt

Tỷ lệ tiêm chủng tăng nhanh sẽ giúp đại dịch sớm kết thúc Nhiều đại dịch trong quá khứ đã ập đến rồi kết thúc và cho chúng ta những bài học quý báu. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, đại dịch do virus corona gây ra có thể chấm dứt theo nhiều cách khác nhau. Song, khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc thì không có gì đảm bảo và không ai biết đích xác. Và nó chấm dứt ra sao còn phụ thuộc vào định nghĩa thế nào là kết thúc. Các đại dịch kinh hoàng trong quá khứ như dịch bệnh Athens (năm 430 trước Công nguyên), dịch hạch Antonine (năm 165 sau Công nguyên), dịch Cyprian (năm 250 sau Công nguyên), dịch hạch Justinian (năm 541 sau Công nguyên), cúm Tây Ban Nha (năm 1918), cúm Nga (năm 1977), cúm lợn (năm 2009), SARS, MERS đều đã kết thúc. Cũng tương tự như vậy, Covid-19 sẽ tới ngày kết thúc. Một số chuyên gia nhận xét, khi số ca mắc hàng ngày và số ca tử vong do Covid-19 giảm thấp hơn số ca tử vong do cúm, thì có thể coi là đại dịch Covid-19 chấm dứt về mặt lý thuyết. Những con số biết nói quan trọng

Theo một bài viết trên tạp chí Nature, có một loạt số liệu chỉ ra những dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 sẽ sớm chấm dứt. Đó là:



- Trong vòng 6 tháng qua, việc sản xuất và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu đã được đẩy nhanh. Trong vòng 198 ngày qua, số liều vắc xin được tiêm đã tăng gấp 18 lần, từ 326 triệu liều vào ngày 11/3 và tới ngày 25/9 là 6,12 tỷ liều.



- Tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày đã tăng hơn ba lần, từ 8,25 triệu liều/ngày vào 11/3, đã tăng thành 29,1 triệu liều/ngày vào 25/9.



- Số người bình phục sau khi mắc Covid-19 cũng tăng hơn 3 lần, từ 66,7 triệu người lên 219 triệu người giữa hai thời điểm so sánh.



Vắc xin đẩy lùi Covid-19



Các quốc gia có thể vượt qua mối đe doạ do Covid-19 gây ra nhờ vắc xin. Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hiện là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới phục hồi sau đại dịch.



Theo dữ liệu của Our World in Data vào ngày 25/9, tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở UAE là 92% với 82% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ. Tỷ lệ lạc quan ở quốc gia này đã tăng lên 94% vào tháng 8/2021.