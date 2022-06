Những 'con quái vật' sau tiêm silicon tăng kích cỡ 'cậu nhỏ'

Bơm silicon nâng cấp, “của quý” biến dạng Bị chê cậu nhỏ “bé xíu”, người đàn ông 32 tuổi đến một cơ sở bơm silicon làm tăng kích thước dương vật. Sau tiêm, “cậu nhỏ” bỗng biến dạng do silicon di chuyển nhưng anh ngần ngại, không đi khám ngay. Vài tháng sau, cơn đau càng tăng, dương vật thâm tím, khó cương cứng, anh mới đến viện kiểm tra. BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) - cho biết kết quả thăm khám cho thấy nam bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng do bơm silicon không đảm bảo. Hơn nữa, bệnh nhân đến viện muộn nên hoại tử một phần da. Bác sĩ phải phẫu thuật lấy toàn bộ mảng silicon đã bơm ra ngoài, cắt bỏ vùng da bị nhiễm trùng và lấy da tự thân tạo hình lại dương vật. Chuyện các quý ông vào viện cấp cứu vì tự nâng cấp “cậu nhỏ” bằng máy massage hay bơm silicon không lạ. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng tiếp nhận nam bệnh nhân 43 tuổi bị biến chứng vì tiêm silicon lỏng vào dương vật.





Những trường hợp biến chứng nặng hơn do tiêm silicon trực tiếp vào mạch máu. Theo đường tĩnh mạch, những hạt silicon sẽ đi đến não gây tắc mạch máu não, đột quỵ, đi vào tim gây nhồi máu cơ tim... nguy hiểm đến tính mạng.



Những biến chứng xa hơn có thể gặp như đau đầu, tức ngực, khó thở. Đặc biệt, khi silicon thâm nhập trong mô dưới da ở dương vật sẽ gây rối loạn phân bố, rối loạn mô hạt gây biến dạng dương vật, gây ra chỗ to, chỗ bé, chỗ lại thành cục.



“Chúng tôi còn gọi những dương vật bị biến dạng do tiêm silicon là những con quái vật, bởi chúng không còn hình thù bình thường”, bác sĩ Khánh cho hay.



Bác sĩ Khánh khẳng định, ở Việt Nam, Bộ Y tế chưa cấp phép cho phương pháp tiêm silicon để tăng kích thước “cậu nhỏ”. Ngay cả ở Mỹ, FDA cũng chỉ cấp phép sử dụng bơm silicon trong trường hợp tiêm nội nhãn để điều trị bong võng mạc.



Lý giải thêm cho việc nhiều cơ sở spa đưa những lời quảng cáo thu hút không ít nam giới tới “độ hàng” dù silicon lỏng khi tiêm vào có nhiều biến chứng, theo vị chuyên gia, silicon về bản chất là polyme, có tính “trơ” về mặt hoá học. Do tính “trơ” này, silicon được áp dụng rộng rãi trong các ngành khoa học kỹ thuật hay y tế.



Quảng cáo



Silicon khá an toàn về mặt dị ứng, tức là khi cơ thể tiếp xúc silicon, tỉ lệ dị ứng khá thấp. Do đó, các spa và người dân thường truyền tai nhau áp dụng phương pháp này, một số trường hợp còn tự tiêm silicon ở nhà.



Giá thành nhập silicon rất rẻ, phần lớn loại silicon được tiêm vào dương vật không phải là silicon dùng trong y tế mà thường là loại silicon công nghiệp, bán trôi nổi. Đây là mối nguy cho những người có nhu cầu tăng kích thước dương vật.



Thế nào là “cậu nhỏ” khiêm tốn?



Bác sĩ Khánh dẫn thông tin trong một nghiên cứu gần đây, nhiều nam giới tự ti vì “cậu nhỏ” khiếm tốn nên đi khám. Nhưng khi phân tích cụ thể, có tới 85% nam thanh niên có kích thước hoàn toàn bình thường.



“Dương vật có kích thước từ 6cm trở lên có thể đưa bạn tình đạt khoái cảm”, bác sĩ Khánh nói.



Tại Bệnh viện Việt Đức, để tăng kích thước cậu nhỏ cho bệnh nhân, tuỳ từng trường hợp các bác sĩ sẽ tiến hành bơm mỡ tự thân, chuyển vạt mỡ có cuống/không cuống, sử dụng các vật liệu nhân tạo được Bộ Y tế cho phép.



Bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên tới các phòng khám, cơ sở thẩm mỹ chui để bơm silicon. Nếu muốn cải thiện kích cỡ, quý ông nên đến các bệnh viện uy tín để được chuyên gia tư vấn cụ thể.