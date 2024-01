Những con giáp nào không nên mặc màu đỏ trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2024?

Tuy nhiên, để hòa hợp phong thủy, vào ngày đầu năm mới, không phải con giáp nào mặc màu đỏ cũng sẽ kích hoạt được may mắn từ gam màu này. Trong Ngũ hành, màu đỏ thuộc Hỏa. Vậy những con giáp nào xung khắc với màu đỏ càng mạnh thì không nên chọn màu sắc này để kích hoạt may mắn đầu năm.

Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và sự thịnh vượng. Theo quan niệm, màu đỏ sẽ đem lại năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí và ma quỷ. Đây không chỉ là nét đặc biệt trong truyền thống mà còn là một phần của niềm tin và văn hóa tinh thần. Vì vậy, vào dịp Tết Nguyên đán hay các dịp lễ quan trọng khác trong năm, người ta thường lựa chọn trang phục có màu đỏ để mặc với hy vọng một năm mới tràn đầy may mắn và thành công. Đặc biệt, ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới, người ta mặc trang phục màu đỏ với hy vọng cả năm "đỏ như son".

Vào ngày đầu năm mới, khắp nơi nhộn nhịp tiếng cười nói, chào hỏi của các chuyến du xuân, tận hưởng không khí vui tươi của ngày Tết cổ truyền. Ai nấy khoác lên mình những bộ cánh tinh tế, xinh đẹp nhất như thể một cách lấy may cho cả một năm phía trước. Nổi bật trong những gam màu của đầu năm, màu đỏ - biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng trở thành lựa chọn yêu thích phủ rực rỡ các con phố, đánh dấu sự khởi đầu đầy hy vọng.

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn rơi vào ngày 10/2 Dương lịch năm 2024, tức là ngày Giáp Thìn. Ngày Giáp Thìn thuộc hành Hỏa (Phú Đăng Hỏa), trong đó Thiên can Giáp thuộc Mộc, Địa chi Thìn thuộc Thổ (Mộc khắc Thổ, tức Can khắc Chi), cho nên trong ngày này, nên cẩn trọng lựa chọn màu sắc may mắn. Những tuổi nào khắc mệnh Hỏa thì nên tránh chọn màu đỏ. Những người thuộc mệnh Thủy, mệnh Kim nên tránh chọn nhiều màu đỏ sử dụng trong ngày mùng 1 đầu năm. Một số tuổi nên tránh chọn màu đỏ trong ngày mùng 1 như sau.

Người mệnh Giản Hạ Thủy (Bính Tý, Đinh Sửu)

Người tuổi Tý sinh năm 1996 mệnh Giản Hạ Thủy nên tránh chọn màu đỏ để kích hoạt may mắn trong ngày mùng 1 đầu năm. Màu sắc này không những không mang lại may mắn mà còn khiến người tuổi Tý sinh năm 1996 trở nên căng thẳng và bất ổn về mặt cảm xúc. Màu đỏ bên cạnh việc mang lại năng lượng mạnh mẽ và tích cực thì chúng cũng có khả năng kích thích tinh thần, nếu màu đỏ quá chói sẽ khiến cảm xúc dễ bị căng thẳng. Đặc biệt với những tuổi Tý đang cảm thấy mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần không nên chọn màu sắc này để xuất hành. Tuổi Tý sinh năm 1996 có thể chọn màu trắng, xám hoặc be sữa hoặc xanh lam để kích hoạt may mắn trong ngày đầu năm. Tương tự, người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh Giản Hạ Thủy cũng nên tránh màu đỏ.